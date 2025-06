Finalmente ci siamo: dopo un’intera stagione e dei playoff decisamente sorprendenti, siamo arrivati alle Finali NBA. All’ultimo stage, quello più importante, sono arrivati gli Indiana Pacers dall’Est e gli Oklahoma City Thunder dall’Ovest. Un abbinamento inedito, mai visto nella storia dell’NBA, e che mette di fronte due squadre molto giovani e tanti volti alla loro prima esperienza sul più importante dei palcoscenici. Questa notte, alle 2:30 ora italiana, Gara 1 inizierà a fornirci preziosi indizi e indicazioni su chi potrebbe sollevare il trofeo di Campione fra circa una decina di giorni. Nel frattempo, riscopriamo il percorso delle due squadre e approfondiamo alcune importanti chiavi di lettura.

Finali NBA: alcune chiavi tattiche

Uno dei principali punti di attenzione sarà l’impatto di Tyrese Haliburton, leader e giocatore più in vista di questi Indiana Pacers. Haliburton, con la sua incredibile velocità e la capacità di attaccare il canestro rapidamente, è infatti il motore offensivo di Indiana: di fronte a sé troverà la migliore difesa in tutta l’NBA, che ha già dimostrato di poter “ingabbiare” praticamente qualsiasi avversario e lasciare pochissimo spazio per penetrare. Durante le finali di Conference abbiamo visto cosa succede se Tyrese non trova lo spazio per le sue conduzioni: l’intero attacco di Indiana va in stallo, e il basso ritmo favorisce paradossalmente un alto numero di palle perse. E siamo anche stati testimoni di come la difesa di Oklahoma sia estremamente performante contro individui ritenuti incredibilmente esplosivi, come nel caso di Anthony Edwards. Se Haliburton si fa prendere presto le misure, quindi, gli sfavoriti Indiana Pacers potrebbero non avere neanche una chance.

Un altro elemento da considerare per le finali NBA è il possibile grande coinvolgimento di Jalen Williams di OKC come creatore di gioco e portare primario di palla nelle fase iniziali dell’azione. Questo accorgimento tattico servirà ai Thunder per contrattaccare il drop coverage di Myles Turner: in sostanza, il centro di Indiana è eccezionale nell’arretrare mentre difende sul pick and roll in modo da avere sotto controllo sia il portatore di palla sia chi il bloccante grazie al suo atletismo e alla sua stazza. OKC però ha un’arma aggiunta in Jalen Williams, non solo un formidabile difensore ma anche un attaccante eccezionale, con molti punti nelle mani e una stazza superiore ai generici autori di pick n roll. WIlliams è infatti in grado di attaccare il canestro con il fisico ma anche di utilizzare un efficace tiro dalla media sfruttando lo spazio che andrà inevitabilmente a crearsi e/o il conseguente mismatch. Se Williams non riuscisse ad attaccare in prima persona portando palla, inoltre, significa che da qualche parte c’è l’MVP Shai-Gilgeous Alexander in attesa di essere attivato: il peggior scenario possibile per Indiana.

Finali NBA: i fattori sorpresa

Fermo restando che alle Finali NBA è difficile parlare di vere e proprie sorprese – del resto, le squadre hanno dispiegato praticamente tutto il proprio arsenale per riuscire ad arrivare a questo stage – è anche vero che diversi elementi potrebbero giocare un ruolo da protagonisti pur non essendo annoverabili tra le superstar. Per i Pacers, parliamo ad esempio di Aaron Nesmith and Andrew Nembhard: questo sia sul lato offensivo, dove i due sono fondamentali per attaccare gli spazi che i due leader Haliburton e Siakam vanno a creare, portando punti sia con il tiro da 3 che con la capacità di andare a canestro capitalizzando ogni apertura, sia sul lato difensivo per arginare SGA e Jalen Williams.

Per Oklahoma, l’X Factor non starà tanto nei singoli giocatori, quanto più in un fondamentale specifico: la difesa in transizione. Gran parte della pericolosità offensiva dei Pacers arriva da transizioni rapide e pericolose in grado di fruttare ben 17.5 punti a partita. Ed è qui che entra in gioco Lu Dort, uno dei migliori difensori della lega e probabilmente il migliore su palla di tutta l’NBA.

Finali NBA: il pronostico

Come sempre, fare un pronostico è molto difficile. Quello di cui possiamo essere sicuro è che Oklahoma City parte da assoluta favorita: dopo la stagione con il miglior record NBA e dei playoff che hanno confermato tutte le capacità offensive e difensive della squadra, i Thunder arrivano alle finali come il team più giovane e affamato in circolazione, praticamente senza punti deboli. I Pacers hanno senz’altro meno talento e partono in una situazione di svantaggio, ma c’è da dire che è stato così anche per i round contro i Cleveland Cavaliers e i New York Knicks, e il risultato è sotto gli occhi di tutti.

