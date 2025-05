Questa notte Oklahoma City è tornata alle NBA Finals grazie alla vittoria in Gara 5 contro i Minnesota Timberwolves. L’ultima volta che i Thunder erano arrivati all’atto finale dell’NBA risale al 2012, in pratica un’altra epoca storica: Il team era guidato dal trio Kevin Durant – James Harden – Russell Westbrook, era approdato in finale superando gli Spurs di Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker e avrebbe affrontato i Miami Heat di Dwayne Wade, Chris Bosh e LeBron James, che avrebbe vinto il suo primo titolo.

Oggi, la lega e il gioco del basket si sono molto evoluti, così come sono cambiati i giocatori più rappresentativi, ma c’è un filo rosso che collega quei Thunder a quelli del 2025: sono giovani, spregiudicati e tremendamente affamati. Di fronte a loro troveranno una tra Indiana e New York, per una finale inedita nella storia dell’NBA.

Ma come ha fatto una squadra che solo fino a pochi anni fa faticava ad arrivare ai Playoff a tornare alle finali NBA?

Scommettere sul futuro

Ci sono diversi elementi da tirare in causa, e il primo è senza ombra di dubbio la straordinaria visione del GM Sam Presti, che ha trasformato lo scambio che ha portato Paul George ai Clippers in un mazzo di carte vincente. Il nucleo di questi Thunder, infatti, arrivati proprio da quello scambio, che portò a Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander, oggi MVP dell’NBA, e un’ampia serie di scelte. Una di queste, per fare un esempio, si è poi trasformata in Jaylen Williams, al momento All Star, membro del terzo quintetto All NBA e del secondo quintetto difensivo. In sostanza, un elemento che si può tranquillamente inserire tra i 15 migliori giocatori al mondo.

E potremmo fare diversi altri esempi per raccontare quanto una dirigenza illuminata e con un progetto chiaro possa davvero fare la differenza, ma c’è altro di cui parlare.

La miglior difesa di sempre?

Dobbiamo infatti mettere l’accento su un altro tassello fondamentale del puzzle, forse il principale: la straordinaria forza difensiva della squadra, che anche nella Gara 5 contro Minnesota ha fatto la differenza. Nella notte OKC ha registrato 14 palle rubate e 8 stoppate, limitando Anthony Edwards a una gara con meno del 40% dal campo, la terza volta in questa serie. A metà della partita, Minnesota aveva registrato più palle perse che tiri realizzati: un dato incredibile che riflette l’estrema dei Thunder nella propria metà campo.

Si è parlato per tutto l’anno della straordinaria difesa dei Thunder, che però era attesa al banco di prova dei playoff, dove ogni centimetro conta: lo scontro con la dura realtà della post-season non ha fatto altro che confermare quello che c’è si iniziava a vociferare da un po’, ossia che forse siamo di fronte alla squadra difensiva più forte di sempre.

Ovviamente, uno statement così forte dovrà trovare la certificazione attraverso l’anello, ma gli elementi per sostenerlo ci sono tutti: andando ad analizzare il roster di OKC, infatti, si trovano almeno 9-10 elementi che posso essere inseriti tra i migliori difensori in circolazione. Pensiamo a Shai Gilgeous-Alexander, il cui straordinario apporto offensivo tende a mettere in ombra – per i meno attenti – le grandi capacità difensive della guardia, abile soprattutto nel fondamentale di rubare il pallone.

E poi c’è Luguentz Dort, che da undrafted è finito nel primo quintetto difensivo della Lega, un vero e proprio mostro del perimetro in grado di dare problemi a chiunque. Se Dort è la miglior guardia difensiva dell’intera NBA, la seconda è il suo compagno di squadra Alex Caruso: oltre a poter difendere sui pariruolo, la versatilità e l’energia di Alex gli permettono di infastidire anche giocatori fisicamente più dominanti. Ne sono state un esempio le serie contro Denver e Minnesota, dove sul primo passaggio andava a portare pressione rispettivamente su Jokic e Randle, guadagnando secondi molto preziosi per far sì che il raddoppio mettesse questi lunghi in difficoltà. E ricordiamo che stiamo parlando di quella che è tecnicamente una riserva.

Ma non abbiamo di certo finito, perchè di questa linea difensiva fa parte anche Jalen Williams, arma estremamente versatile e padrone del miglior rating difensivo di tutta l’NBA. Se riuscite ad avvicinarvi al canestro superando questa barricata, non c’è comunque da stare tranquilli: qui vi aspettano Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein, colossi in grado di muoversi molto rapidamente e coprire sui tagli degli avversari, impedendo qualsiasi tiro comodo in prossimità del canestro.

Shai, Dort, WIlliams, Holmgren e Hartenstein sono un quintetto difensivo senza pari, ma come detto anche la panchina ha una profondità spaventosa in questo fondamentale: oltre al già menzionato Caruso, infatti, possono entrare in campo elementi come Cason Wallace – uno dei migliori giocatori in circolazione a difendere sul portatore di palla nei pick and roll – Jaylin Williams, Isaiah Joe, Aroon Wiggins e Kenrich Williams, tutti elementi dotati di mani velocissime ed eccellente tempismo.

Insomma, segnare contro questa squadra è un impresa quasi impossibile. OKC ha dominato l’Ovest nella stagione regolare e nei playoff: ora rimane solo una squadra dell’est a frapporsi con tra lei e il titolo NBA.