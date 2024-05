Filippo Ganna vince la crono di Desenzano davanti a Pogacar: Giro d’Italia che finalmente sorride allo specialista italiano che si riscatta dopo la delusione di Perugia. Filippo Ganna si riscatta dalla delusione e torna a dominare nella cronometro. Il ciclista verbanese era il favorito nella prova a cronometro di Desenzano del Garda, dove si è conclusa la 14ª tappa del Giro d’Italia 2024.

Nonostante le delusioni della settimana precedente, Ganna ha affrontato la gara con cautela. Questa volta, però, non ci sono state sorprese: il corridore della INEOS ha vinto con un ampio margine, segnando la sua settima vittoria nella corsa rosa. Tadej Pogacar lo ha messo in difficoltà solo nella prima metà della gara, per poi cedere nel finale. Lo sloveno ha comunque ottenuto un eccellente secondo posto, guadagnando tempo prezioso su tutti gli altri contendenti della classifica generale. Thymen Arensman ha conquistato il terzo posto, davanti al compagno di squadra Geraint Thomas. Antonio Tiberi ha dimostrato ancora una volta la sua solidità, chiudendo in sesta posizione. Edoardo Affini si è piazzato nella top 10.