Fifa, rivoluzione Var: come potrebbero cambiare le regole di intervento

La Fifa sta valutando di ampliare i poteri del Var in vista del prossimo Mondiale. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Times, gli arbitri e i loro assistenti potrebbero essere corretti non solo su episodi tradizionali come rigori o fuorigioco, ma anche su calci d’angolo e seconde ammonizioni. L’obiettivo sarebbe ridurre gli errori arbitrali che negli ultimi anni hanno influenzato l’esito di molte partite.

L’IFAB, l’associazione internazionale degli arbitri, discuterà le proposte a gennaio. La revisione delle decisioni in caso di secondo giallo gode di ampio consenso e ha buone possibilità di essere approvata, mentre l’ipotesi di correggere l’assegnazione dei corner genera dubbi. La preoccupazione principale riguarda l’aumento delle interruzioni di gioco, su cui la UEFA si è già dichiarata contraria.

Oltre ai corner e ai cartellini, la Fifa sta valutando cambiamenti anche su rigori e fuorigioco. Per i penalty, la proposta prevede di interrompere il gioco in caso di parata del portiere, cancellando la ribattuta e riducendo il rischio di invasioni d’area.

Sul fuorigioco, invece, l’idea sarebbe di eliminare le chiamate millimetriche, considerando un giocatore in offside solo se una parte del torso supera l’ultimo difensore. Questa ultima ipotesi è ancora lontana dall’essere approvata.

Le decisioni dell’IFAB nei prossimi mesi definiranno quindi un Var più incisivo e potenzialmente più presente, con l’obiettivo di rendere le partite più corrette, ma non senza polemiche sulle conseguenze per i ritmi del gioco.

