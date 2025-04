Federico Cinà, il mondo del tennis si è accorto di lui: e arriva la grande notizia per Madrid

Cresce, sorride e sorprende. Federico Cinà, classe 2007, gode già si un grande credito nel mondo del tennis nonostante la giovanissima età. E ora è pronto a vivere una nuova tappa importante della sua carriera appena iniziata, ma che conta già una vittoria nel circuito Atp: sarà al via del Masters 1000 di Madrid grazie a una wild-card che gli permetterà di vivere una nuova esperienza fra i “grandi” del tennis mondiale.

Dopo l’esordio convincente a Miami, dove ha battuto al primo turno l’argentino Francisco Comesaña, il giovane azzurro si appresta ad affrontare la sfida della Caja Mágica, dal 23 aprile al 4 maggio, sapendo già che lo aspetta un’altra wild-card agli Internazionali d’Italia di Roma. Sarà un periodo in cui questa nuova promessa del nostro tennis potrà accumulare importanti esperienze.

L’invito a Madrid non è casuale. Da un lato, la prima apparizione nel circuito maggiore ha incuriosito tutti e mostrato un bel mix di talento e maturità; dall’altro, Cinà è stato aiutato da IMG, colosso che cura sia la carriera del tennista palermitano sia l’organizzazione del torneo spagnolo.

Cinà nel prossimo aggiornamento si insedierà alla 370ª posizione del ranking Atp, un piazzamento importante per un giocatore che fino a pochi mesi fa non era nei primi 800 del mondo. Ma i numeri, per ora, sono solo il contorno di una storia in costruzione, fatta di colpi solidi, gambe veloci e una mente già molto lucida per la sua età.

Con il suo ingresso nel tabellone principale, Cinà si unisce a una folta pattuglia azzurra che comprende Musetti, Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego, Darderi e Bellucci. Nardi e Fognini, invece, dovranno passare dalle qualificazioni.

Il tennis italiano sta vivendo un periodo d’oro, e la speranza che il giovane Federico possa ricalcare le orme dei suoi più illustri colleghi per garantirci un futuro ricco di ulteriori soddisfazioni. In campo con lui, nel torneo spagnolo, anche altri nomi selezionati via wild-card: Pablo Carreno Busta, Martin Landaluce, Marin Cilic e Coleman Wong.

