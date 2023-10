Il noto cantante italiano è stato arrestato insieme alla moglie: cos’è successo

27 persone in totale sono state arrestate all’alba di oggi, martedì 17 ottobre 2023, dal Ros e dai carabinieri di Napoli nell’ambito di un’indagine della Dda. Di questi 27 anche il famoso cantante neomelodico insieme alla moglie. Tra i reati contestati anche il concorso esterno in associazione mafiosa, la turbativa d’asta, e l’aggravante della transnazionalità legata al contrabbando di sigarette. (Continua dopo le foto)

Tony Colombo e Tina Rispoli arrestati in un’indagine dell’Antimafia

Il cantante neomelodico e la moglie sarebbero coinvolti nelle attività imprenditoriali e finanziarie del clan Di Lauro. I carabinieri hanno anche sequestrato beni per 8 milioni di euro. Secondo l’accusa il clan Di Lauro investiva anche in società di abbigliamento. Anche la bevanda energetica “9 mm” (il cu nome richiama al calibro delle pistole) sarebbe riconducibile al clan fondato da Paolo Di Lauro, detto “Ciruzzo o’ milionario”. Di Lauro controllava e investiva in società intestate a prestanome. Il clan gestiva una nota palestra, una sala scommesse e alcuni supermercati. Tra le attività del clan anche il contrabbando di sigarette provenienti da Bulgeria e Ucraina. (Continua dopo le foto)

Chi è Tony Colombo

Antonino Colombo detto Tony è nato a Palermo e ha 37 anni. È un artista neomelodico che ha partecipato a “Ballando sotto le stelle” nel 2014. La moglie, all’anagrafe Immacolata Rispoli, è la vedova del boss scissionista Gaetano Marino, ucciso il 23 agosto del 2012. Si è sposata con Colombo nel 2019. Le sue nozze trash con Tina Rispoli sono rimaste nella storia. Quel giorno ci fu per l’occasione un “concerto” in piazza del Plebiscito, a Napoli, che portò ad un’ inchiesta della magistratura sulla concessione della piazza da parte dell’amministrazione comunale. (Continua dopo le foto)

Le attività illecite di Colombo e della moglie

Secondo gli inquirenti, il clan Di Lauro avrebbe investito mezzo milione di euro destinato al cantante neomelodico Colombo e alla moglie Rispoli, per mettere in piedi una fabbrica di sigarette (già sequestrata) per confezionare pacchetti di sigarette con tabacco estero da vendere in Italia e all’estero. Marito e moglie erano già stati indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, rispettivamente per i reati di riciclaggio e di trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso nel 2021.