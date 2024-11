Il famoso cantante cade in un buco del palco durante il concerto: attimi di panico

Il famoso cantante è caduto in un buco del palco durante il concerto. L’artista stava parlando con il pubblico durante una pausa musicale. Mentre indietreggiava sul palco, il cantante non si è accorto del buco ed è caduto rovinosamente dentro al palco. Per fortuna, l’operatore presente sul palco ha attutito la caduta del cantante e lo ha aiutato a tornare davanti al suo pubblico. (Continua…)

Famoso cantante cade in un buco del palco durante il concerto

Inatteso fuori programma durante un concerto: il cantante, mentre parlava con il pubblico, ha indietreggiato e non si è accorto che sul palco c’era un buco. L’artista è caduto rovinosamente nel palco. Per fortuna l’operatore è riuscito ad attutire la sua caduta e a riportare l’artista sul palco senza particolari problemi. “Questo non era previsto, grazie per avermi aiutato. Sto bene“, ha detto l’artista subito dopo essersi rialzato. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)