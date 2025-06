Il famoso attore ucciso da un vicino, cos’è successo: la lettera del marito – I media di tutto il mondo, comprese diverse testate italiane, hanno dato ieri la notizia della morte dell’attore Jonathan Joss, noto soprattutto per aver doppiato John Redcorn nella serie animata King of the Hill, oltre che per vari ruoli in serie tv e film. La dinamica riportata inizialmente è quella di un omicidio avvenuto al culmine di una violenta lite tra vicini, a San Antonio, Texas. Secondo TMZ e altre fonti italiane e americane, quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno trovato l’attore gravemente ferito da numerosi colpi di arma da fuoco. Non c’è stato nulla da fare.

Ma a poche ore di distanza, la versione fornita dal marito di Joss, Tristan Kern de Gonzales, cambia profondamente lo scenario. E lascia emergere un possibile movente omofobo, ignorato finora dalle autorità. Secondo il racconto di Tristan, non si è trattato di un diverbio nato per caso. L’omicida, Sigfredo Alvarez Cejam, sarebbe un vicino che da anni li perseguitava apertamente per via della loro omosessualità. Un odio esplicito, sfociato in minacce costanti, culminate settimane fa con l’incendio doloso della loro abitazione. Quel giorno, Tristan e Jonathan erano tornati sul posto per controllare la cassetta della posta. È lì che hanno trovato qualcosa di agghiacciante: i resti del loro cane, morto nell’incendio, dissotterrati e lasciati in vista. In preda al dolore, hanno iniziato a gridare. E proprio in quel momento, il vicino è uscito di casa, armato.

La lettera di Tristan Kern de Gonzales

“Io e mio marito Jonathan Joss siamo stati coinvolti in una sparatoria mentre controllavamo la posta sul luogo della nostra vecchia casa. Quella casa è stata bruciata dopo oltre due anni di minacce da parte di persone della zona che ci hanno ripetutamente detto che avrebbero dato fuoco alla nostra abitazione. Abbiamo segnalato queste minacce alle forze dell’ordine più volte e non è stato fatto nulla. Nel corso di quel periodo siamo stati molestati regolarmente da individui che hanno fatto capire che non accettavano la nostra relazione. Gran parte delle molestie erano apertamente omofobe. Quando siamo tornati sul posto per controllare la posta abbiamo scoperto il cranio di uno dei nostri cani e la pettorina messa in chiara vista. Questo ha causato ad entrambi un grave stress emotivo. Abbiamo iniziato a urlare e piangere in risposta al dolore di ciò che abbiamo visto. Mentre lo facevamo un uomo si è avvicinato a noi “, le parole del compagno dell’attore.

