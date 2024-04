F1 Gp Giappone qualifiche, Red Bull domina e conquista tutta la prima fila. Max Verstappen continua la sua straordinaria serie nelle qualifiche con la quarta pole position consecutiva. Il campione olandese ha nuovamente dominato la sessione a Suzuka, portando la Red Bull in prima fila. Ottimo anche Sergio Perez, in seconda posizione, a soli 66 millesimi di distanza.

VERSTAPPEN TAKES POLE IN SUZUKA!! 🇯🇵



Perez improves on his final lap but it's not enough to deny Max a fifth straight pole position! #F1 #JapaneseGP