Home | Europei Under 21, esordio vincente per l’Italia: 1-0 alla Romania

Esordio positivo per l’Italia Under 21 agli Europei di categoria in Slovacchia. La formazione guidata da Carmine Nunziata conquista i primi tre punti nel Gruppo A grazie al successo per 1-0 contro la Romania, frutto del gol di Baldanzi e del rigore parato da Desplanches nel finale di primo tempo.

Italia subito pericolosa con Koleosho, poi Baldanzi la sblocca

L’avvio di gara degli azzurrini è subito promettente. Dopo pochi minuti, l’Italia prende in mano il controllo del gioco, con Koleosho molto attivo sulla trequarti offensiva. L’attaccante si rende pericoloso due volte, prima all’11’ e poi al 23’, con due conclusioni da fuori area che costringono il portiere rumeno alla prudenza.

Il vantaggio azzurro arriva puntuale al 25’. Dopo una bella azione sulla sinistra, Ruggeri serve un pallone arretrato per Baldanzi, che controlla e lascia partire un potente sinistro che batte Sava, portando l’Italia sull’1-0.

Desplanches decisivo sul rigore

Nel finale del primo tempo l’Italia rischia di essere raggiunta. Al 44’ ancora Koleosho sfiora il raddoppio colpendo il palo. Pochi minuti dopo, al 46’, il Var assegna un calcio di rigore alla Romania per un fallo di Ndour. Sul dischetto si presenta Munteanu, ma Desplanches intuisce la traiettoria e neutralizza il tiro, mantenendo il vantaggio azzurro.

TRNAVA, SLOVAKIA – JUNE 11: penalty Louis Munteanu of Romania saved Sebastiano Desplanches of Italy during the UEFA European Under-21 Championship 2025 Group Stage match between Italy and Romania at A. Malatinsky Stadium on June 11, 2025 in Trnava, Slovakia. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Secondo tempo senza grandi emozioni

Nella ripresa la Romania prova ad alzare il baricentro, ma l’Italia gestisce il possesso palla e mantiene il controllo dell’incontro. L’occasione più ghiotta per chiudere il match capita a Pirola poco dopo l’ora di gioco, ma il raddoppio non arriva. Nel finale i rumeni sprecano l’unica vera chance con il neoentrato Mitrov, che fallisce il possibile pareggio.

Grazie a questa vittoria l’Italia sale a quota 3 punti, agganciando la Spagna in vetta al Gruppo A. Le Furie Rosse, infatti, hanno superato la Slovacchia per 3-2, con un gol decisivo al 90’ di Tarrega, dopo essersi fatte rimontare dal 2-0 al 2-2 in avvio di secondo tempo.

Leggi anche: