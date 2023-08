Sono stati effettuati i sorteggi dei gironi per le qualificazioni agli Europei di basket del 2025. L’Italia di Pozzecco è stata inserita insieme a Turchia, Islanda e Ungheria. Buone possibilità di passare e di qualificarsi al campionato europeo.

Leggi anche: Basket, Banchero dice “No” all’Italia: la reazione della Federazione

Leggi anche: Antetokounmpo consiglia a Mbappé di andare in Arabia

Girone Italia per gli Europei

Il sorteggio è stato positivo, l’Italia non è in un girone di ferro. Ci sono buone possibilità di qualificarci agli Europei di basket in programma nel 2025. Gli Azzurri sono stati inseriti insieme a Turchia, Islanda e Ungheria nel girone B. Non sarà una passeggiata, ma al di là dell’ostacolo Turchia (favorita per il primo posto), Pozzecco potrà giocarsela con Ungheria e Islanda. In ogni raggruppamento si qualificano solo le prime tre classificate per l’evento in programma a Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia (tutte già qualificate di diritto). (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Pozzecco osserva gli Azzurri contro la Turchia nella Trentino Cup (Photo by Roberto Finizio/Getty Images)

Le qualificazioni agli Europei

Ci saranno tre finestre di qualificazioni (19-27 febbraio 2024, 18-26 novembre 2025 e 17-25 febbraio 2025) in cui l’Italia giocherà due partite ogni volta per un complessivo di sei match. Nei gironi in cui sono compresi i paesi ospitanti, passano solo le prime due. Ecco l’elenco completo dei gironi sorteggiati:

Girone A: Portogallo, Slovenia, Ucraina, Israele

Girone B: ITALIA, Turchia, Ungheria, Islanda

Girone C: Slovacchia, Spagna, Lituania, Belgio

Girone D: Svezia, Germania, Montenegro, Bulgaria

Girone : Cipro, Francia, Croazia, Bosnia

Girone : Inghilterra, Grecia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi

Girone : Danimarca, Serbia, Finlandia, Georgia

Girone : Macedonia del Nord, Lituania, Polonia, Estonia

Leggi anche: Inter, obiettivo Balogun: pronta l’offerta all’Arsenal