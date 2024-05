Europa League, le probabili formazioni di Atalanta-Marsiglia

L’1-1 del Velodrome nella sfida d’andata, firmato da Scamacca e Mbemba, lascia aperta la contesa tra i bergamaschi e francesi: in palio la finale di Europa League che si giocherà a Dublino mercoledì 22 maggio contro la vincente di Bayer Leverkusen-Roma (2-0 per i tedeschi all’Olimpico all’andata). Sarebbe un traguardo storico per l’Atalanta che, dopo il successo sulla Salernitana in campionato ha anche agganciato il quinto posto che vale la prossima Champions. Gasperini è pronto per questa sera a far scendere in campo la sua squadra più forte. Ecco quale potrebbe essere.

Leggi anche: Europa League, le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

Leggi anche: Calciomercato Milan, l’indiscrezione dalla Spagna: Theo verso il Bayern Monaco

Le probabili formazioni di Atalanta-Marsiglia

Atalanta e Marsiglia si sfidano stasera, giovedì 9 aprile con calcio d’inizio alle ore 21.00, nel ritorno della semifinale di Europa League. Con un 3-4-1-2, davanti a Musso ci saranno Djimsiti, De Roon, Scalvini a seguire Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere e infine Scamacca.

Il Marsiglia recupera tutti i giocatori infortunati e Gasset scende in campo con un probabile 3-5-2: Pau Lopez; Gigot, Mbemba, Balerdi; Clauss, Veretout, Kondogbia, Harit, Sarr; Nndiaye, Aubameyang.

Terna arbitrale spagnola: direzione affidata a Jesus Gil Manzano, coadiuvato dai connazionali Barbero e Nevado. Quarto ufficiale l’ucraino Balakin. VAR Martinez Munuera, AVAR Hernandez.