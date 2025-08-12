Eurobasket, scontro tra Slovenia e Olimpia Milano: il ct Sekulic accusa il club

Non si placano le polemiche tra la nazionale slovena e l’EA7 Emporio Armani Milano, accusata di aver esercitato pressioni su Vlatko Cancar e Josh Nebo per impedirne la partecipazione a Eurobasket. Il commissario tecnico Aleksander Sekulic, in un’intervista alla stampa locale, ha espresso parole molto dure nei confronti del club biancorosso: “Mi avevano detto che stavano benissimo e che erano molto motivati, ma il club non permette loro di giocare”.

Cancar e Nebo fuori dai piani

Secondo Sekulic, la decisione dell’Olimpia avrebbe modificato radicalmente la preparazione della squadra:

“Cancar mi ha detto due giorni prima del raduno che non poteva esserci perché non aveva superato i test medici con Milano. Interessante: un anno fa era in condizioni peggiori e Denver gli aveva permesso di giocare le qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi. Ora sta benissimo, quindi la cosa è davvero strana”.

Su Josh Nebo, il ct ha aggiunto:

“Ha avuto una stagione faticosa per vari infortuni, ma avevamo garanzie che fosse sano e pronto. Milano gli ha detto che non lo è, che deve ancora recuperare. Lui stesso ha detto che il club non gli permette di giocare e non vuole creare problemi”.

Un contesto già teso

La vicenda arriva dopo le dichiarazioni di Luka Doncic, che aveva già espresso pubblicamente il proprio disappunto per le scelte legate alla composizione della nazionale. Il rapporto tra la Slovenia e l’Olimpia Milano appare quindi sempre più teso.

Il cammino della Slovenia a Eurobasket

La Slovenia è inserita nel Gruppo D insieme a Islanda, Francia, Polonia, Belgio e Israele. Le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale. In base al tabellone, le squadre del Gruppo D incroceranno quelle del Gruppo C, aprendo alla possibilità di un incrocio Slovenia–Italia già al primo turno della fase a eliminazione diretta.

