Europei di basket, l’Italia è pronta: parla il play della Virtus

L’Italia del basket si prepara ad affrontare i prossimi campionati Europei con entusiasmo e fiducia. Il lavoro di Gianmarco Pozzecco, che sta guidando la squadra azzurra, punta a riportare la nazionale a livelli importanti, puntando a una medaglia nonostante le difficoltà e le poche aspettative esterne.

Tra i protagonisti, Alessandro Pajola, playmaker della Virtus, che in un’intervista con la Gazzetta delo aport ha parlato del gruppo e delle ambizioni per la competizione che scatterà tra poco meno di un mese. Il portacolori della Virtus, ormai uno dei leader azzurri a 25 anni, ha raccontato come il gruppo stia crescendo.

“Abbiamo giocato due buone partite contro Islanda e Senegal a Trento, ora il livello salirà contro la Lettonia. Pozzecco ci gasa e ci trasmette fiducia, ci ha mostrato la classifica dove nessuno ci considera tra i favoriti e questo ci sprona a dimostrare il nostro valore”. L’obiettivo, conferma Pajola, è “vincere una medaglia, anche se non sarà facile”, perché in questi tornei serve anche un po’ di fortuna.

Il playmaker azzurro ha ricordato la delusione per la sconfitta contro la Francia all’Europeo 2022, una ferita ancora aperta: “Quella partita è stata dura da digerire. Stavamo andando a un passo dalla medaglia dopo aver battuto la Serbia. Pozzecco vuole riportare quel gruppo di spirito e fame di risultati, vogliamo rifare quell’atmosfera che ci ha portati fino ai quarti in quell’Europeo e al Mondiale dopo”. Tra i punti di forza c’è la coesione del gruppo, fondamentale per avere energia in campo.

Pajola ha anche sottolineato quanto manchi a tutti Achille Polonara, alle prese con problemi di salute: “Fa parte della chat di squadra, ci manca tanto. Prima di essere un grande giocatore, è una persona speciale”. Ha raccontato il momento in cui ha saputo della malattia di Polonara: “Ho pianto, è stato uno schiaffo. Ma sono sicuro che vincerà questa battaglia”.

Italia, verso l’Europeo con fiducia

Infine, il play ha parlato dell’arrivo di Darius Thompson, giocatore capace di portare esperienza, fisicità e qualità nella difesa e nel pick and roll: “Può darci molto, è importante avere un gruppo dove nessuno pensa di vincere da solo”.

Pajola ha speso parole di apprezzamento anche per il coach Pozzecco: “Mi piace il suo modo di trasmettere responsabilità e fiducia. Applaude dopo un errore ed esulta più di te quando segni, con uno così in panchina ti gasi e vai oltre i tuoi limiti”. Con il debutto fissato il 28 agosto contro la Grecia, l’Italia di Pozzecco vuole sorprendere e tornare a far sognare i tifosi azzurri.

