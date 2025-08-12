Danilo Gallinari vince il suo primo titolo in carriera: adesso è pronto a riabbracciare la nazionale

Danilo Gallinari ha finalmente alzato il suo primo trofeo da professionista. A 37 anni, il campione ha conquistato il campionato portoricano con i Vaqueros de Bayamon, coronando una stagione da protagonista assoluto. I Vaqueros, dopo aver concluso la regular season con il miglior record del torneo (24-10), hanno trionfato nella serie finale contro i Leones de Ponce con un netto 4-1. La vittoria è stata agevolata anche dall’assenza di alcuni giocatori chiave dei Leones, costretti ai box da problemi influenzali nella decisiva gara-5.

Un mvp che brilla in finale

Nella partita finale, vinta 82-68, Gallinari ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua leadership. Ha chiuso la partita con 24 punti, 6 rimbalzi e 4 assist in quasi 35 minuti di gioco, subendo ben 10 falli. Le sue prestazioni eccezionali durante l’intera serie finale gli sono valse il prestigioso titolo di MVP delle Finals. Ha dominato la serie con medie impressionanti: 26,3 punti, 6,5 rimbalzi e 4,0 assist a partita, dimostrando di essere il giocatore più determinante in campo.

Verso Eurobasket con la nazionale

Dopo aver celebrato la vittoria del titolo, Gallinari è pronto a lasciare Porto Rico per unirsi alla nazionale italiana. Nonostante il ritardo, dovuto agli impegni con il club, il suo arrivo è atteso con grande entusiasmo. La squadra, guidata da coach Gianmarco Pozzecco, ha già iniziato la preparazione per Eurobasket e ha vinto le prime tre amichevoli contro Islanda, Senegal e Lettonia. Pozzecco è stato categorico fin dal primo giorno: la convocazione di Gallinari non è in discussione. Arrivando in perfetta forma, grazie all’intensa stagione giocata con responsabilità e minutaggio elevati, il “Gallo” si unirà ai suoi compagni per affrontare quella che sarà l’ultima avventura della sua carriera con la maglia azzurra.