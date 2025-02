EuroBasket 2025: analisi e pronostico di Francia e Germania

EuroBasket 2025 si preannuncia come un evento sportivo di grande rilievo, con la partecipazione di 24 squadre provenienti da tutta Europa. L’attesa cresce in vista dei sorteggi del 27 marzo, che determineranno la composizione dei gironi preliminari. Gli appassionati di basket sono già in fermento, pronti a scoprire quali rivalità storiche si rinnoveranno e quali stelle del basket internazionale si sfideranno sul parquet. La competizione, che si svolgerà tra fine agosto e metà settembre, promette emozioni e colpi di scena in ogni fase.

Statistiche e Prospettive per Francia e Germania

Tra le squadre più attese di questa edizione di EuroBasket vi sono senza dubbio la Francia e la Germania. I transalpini arrivano da un argento olimpico e una finale persa contro la Spagna nel 2022, risultati che aumentano le aspettative sul nuovo CT Fauthoux. Nonostante l’eventuale assenza di Wembanyama, la Francia può contare su una rosa di talenti come Maledon, Fournier e Gobert, tutti pronti a portare la loro squadra al successo. Dall’altro lato, i campioni del mondo in carica, la Germania, sono guidati dai fratelli Wagner e da Dennis Schröder. Loro obiettivo è migliorare il bronzo dell’ultima edizione, sfruttando la fisicità e l’intelligenza tattica che li caratterizzano. Occhi puntati anche sul nuovo CT Mumbru, che dovrà proseguire il lavoro del predecessore Gordon Herbert.

La fase finale si terrà a Riga, in Lettonia, dal 6 al 14 settembre. I gironi si svolgeranno nelle città di Limassol, Tampere, Katowice e Riga, dal 27 agosto al 4 settembre. Le squadre saranno divise in quattro gironi all’italiana da sei squadre ciascuno, con le prime quattro di ogni girone che accederanno alla fase a eliminazione diretta.

L’evento offre una piattaforma ideale per i talenti emergenti, come il giovane Lauri Markkanen della Finlandia, che ambisce a diventare MVP del torneo. La Grecia, con Giannis Antetokounmpo, è tra le favorite per il podio, mentre la Spagna continua a essere una potenza del basket europeo, nonostante il rinnovamento del roster.

In conclusione, EuroBasket 2025 promette di essere una competizione avvincente e spettacolare, dove le quotazioni delle squadre variano a seconda delle convocazioni e degli infortuni. Il cammino verso il titolo sarà ricco di sfide e colpi di scena, con ogni squadra che spera di superare le aspettative e raggiungere il traguardo finale. Segui le nostre analisi esclusive e scopri con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!