Eterno Modric: a 40 anni decide Milan-Bologna, 1-0. Finale caotico con espulsione di Allegri

Il Milan conquista una vittoria pesante a San Siro, battendo il Bologna per 1-0 nella terza giornata di Serie A. A decidere il match è una giocata di classe di Luka Modric, che a 40 anni firma il suo primo gol italiano e trascina i rossoneri in un duello intenso, equilibrato e ricco di emozioni fino all’ultimo minuto.

Palo di Estupinan e occasione per Gimenez

Il primo tempo si chiude a reti inviolate, ma non mancano le occasioni. Il Milan sfiora il vantaggio con Gimenez, fermato da uno strepitoso intervento di Skorupski, e con Estupinan, che al 24’ centra il palo dopo un destro a rientrare.

Il Bologna di Vincenzo Italiano risponde con ripartenze pericolose: Orsolini e Lykogiannis costringono Maignan a due ottimi interventi, ma la difesa rossonera regge l’urto.

Modric match-winner

Nella ripresa il Milan perde Maignan per infortunio, sostituito da Terracciano, ma trova poco dopo il gol decisivo. Al 61’ Loftus-Cheek avvia l’azione, Saelemaekers crossa e Modric con un destro chirurgico batte Skorupski, firmando l’1-0.

Il Bologna prova a reagire, ma sono ancora i rossoneri ad andare vicini al raddoppio con Ricci e Gimenez, entrambi fermati dai legni. L’assalto finale degli emiliani non porta frutti.

Caos nel finale: rigore tolto e rosso ad Allegri

Nel recupero la gara si accende: l’arbitro Marcenaro assegna un rigore al Milan per un doppio contatto in area su Nkunku da parte di Lucumi e Freuler, ma il VAR interviene e annulla la decisione. Ne nasce un caos in campo che porta all’espulsione di Massimiliano Allegri, furioso per la gestione dell’episodio.

Alla fine il Milan esulta: vittoria sofferta, Modric subito leader e rossoneri che confermano le ambizioni di alta classifica.

