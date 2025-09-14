Primo successo stagionale per il Sassuolo di Grosso: Lazio ko 1-0 con gol di Fadera

Sassuolo-Lazio 1-0, alla terza giornata di campionato arrivano i primi punti per Fabio Grosso, che supera la squadra di Sarri grazie al gol di Fadera nella ripresa. Una vittoria che consente ai neroverdi di togliere lo zero dalla classifica e di festeggiare davanti al proprio pubblico.

Per la squadra di Maurizio Sarri, invece, un brusco passo indietro dopo il successo dell’ultimo turno: prova opaca e poche idee offensive, con un finale che ha visto festeggiare solo i tifosi emiliani.

Sassuolo pick up their first win of the season! 👏#SassuoloLazio pic.twitter.com/VJhuo4wkuk — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 14, 2025

Primo tempo senza reti

Dopo una fase di studio iniziale, la Lazio prova a farsi vedere con maggiore insistenza, ma è il Sassuolo a crescere col passare dei minuti, soprattutto sugli esterni. Poche però le vere occasioni: al 28’ Pinamonti si costruisce una chance personale, ma Provedel risponde con i piedi.

Un episodio da moviola al 33’: Vranckx viene espulso per un fallo su Rovella, ma il direttore di gara Tremolada corregge la decisione dopo il controllo al VAR, trasformando il rosso in giallo. Brutte notizie per la Lazio al 40’, quando Rovella deve lasciare il campo per un nuovo problema fisico: dentro Cataldi. Si va al riposo sullo 0-0.

La rete di Fadera e la festa neroverde

Nella ripresa Sarri inserisce Belahyane per Dele-Bashiru, Grosso risponde con Coulibaly al posto di Walukiewicz. L’equilibrio resta alto e le difese hanno la meglio. La prima vera occasione è della Lazio: al 62’ Zaccagni impegna Muric, che si oppone con un grande intervento.

Poco dopo arriva il gol decisivo: sugli sviluppi di un corner, Muharemovic colpisce di testa, la deviazione vincente è di Fadera, entrato da pochi minuti al posto di Laurienté.

Nel finale la Lazio non riesce a reagire con convinzione, mentre il Sassuolo amministra il vantaggio con attenzione e determinazione. Al triplice fischio è festa grande per i tifosi del Mapei Stadium.

