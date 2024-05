MotoGP, Espargaro annuncia il ritiro [VIDEO]

Aleix Espargaro si ritira dalla MotoGP. L’annuncio è arrivato sui social. Il pilota ha pubblicato un video che in breve tempo è diventato virale in tutto il mondo. Un fenomeno delle due ruote dice definitivamente addio. (Continua…)

Espargaro si ritira dalla MotoGP

Alla vigilia del GP di Catalunya, dove l’anno scorso ha vinto due volte e due anni fa ha perso il secondo posto per aver esultato un giro prima della fine, Aleix Espargaro ha annunciato il ritiro dalla MotoGP alla fine del 2024. Lo ha detto in una conferenza stampa speciale organizzata durante il Gp di Catalunya e poi sui social.

Il pilota è arrivato in MotoGP nel 2009. Con Aprilia ha vinto 3 GP nella top class e ha ottenuto la prima vittoria in questa classe in Argentina nel 2022. Durante l’annuncio in conferenza stampa, Aleix era visibilmente commosso.