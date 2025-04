Empoli-Venezia: pronostico e statistiche in Serie A

Nel mondo del calcio, ogni partita di Serie A rappresenta un evento cruciale, specialmente quando si tratta di scontri diretti per la salvezza. Il prossimo match tra l’Empoli e il Venezia, valido per la trentatreesima giornata, promette di essere una battaglia decisiva per entrambe le squadre, le quali cercano disperatamente di rimanere nella massima serie italiana. La posta in gioco è alta e ogni punto potrebbe fare la differenza nel raggiungere l’obiettivo stagionale.

Statistiche e previsioni per Empoli-Venezia

Lo stadio Castellani di Empoli sarà il teatro di una sfida che vede protagoniste due squadre attualmente appaiate nella parte bassa della classifica. Entrambe hanno collezionato 24 punti, posizionandosi rispettivamente al terzultimo e penultimo posto.

Empoli : Reduce da una pesante sconfitta per 3-0 contro il Napoli , la squadra allenata da Roberto D’Aversa è in cerca di riscatto. L’obiettivo primario è uscire dalla zona retrocessione e trovare quella continuità che finora è mancata.

Venezia: Dopo un trionfo per 1-0 contro il Monza, il team guidato da Eusebio Di Francesco punta a mantenere il momento positivo. La loro permanenza in Serie A è appesa a un filo, e ogni partita è fondamentale per la loro sopravvivenza.

Il pronostico per questa partita tende leggermente a favore dell’Empoli, grazie al fattore campo. Le quote attuali suggeriscono un 1X con una quota di 1.30 su Lottomatica, mentre l’Under 2,5 e il No Gol sono quotati rispettivamente a 1.60 su GoldBet e 1.80 su Sisal.

Le probabili formazioni vedono l’Empoli schierato con un 3-4-2-1, mentre il Venezia dovrebbe optare per un 3-5-2. Ci si aspetta una partita serrata, con entrambe le squadre ben consapevoli dell’importanza di non perdere.

In conclusione, il match tra Empoli e Venezia rappresenta un crocevia fondamentale per il loro futuro in Serie A. Con entrambe le squadre a pari punti, una vittoria potrebbe essere un passo cruciale verso la salvezza. Le quote suggeriscono una partita tesa e con pochi gol, con l’Empoli leggermente favorito grazie al vantaggio del fattore campo.

