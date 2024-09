Empoli-Juventus, l’attesa per vedere Douglas Luiz titolare in bianconero potrebbe finalmente giungere al termine. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo alcune esclusioni iniziali dovute più a motivi precauzionali che punitivi, il brasiliano sembra pronto a partire dall’inizio nella sfida contro l’Empoli. La mancata convocazione con la nazionale brasiliana gli ha permesso di allenarsi intensamente, migliorando la sua forma fisica e assimilando meglio le richieste di Thiago Motta.

Nella scorsa stagione, il centrocampo è stato uno dei reparti più in difficoltà per la Juventus. Quest’anno, Douglas Luiz e Khephren Thuram sono chiamati a ridurre il divario con l’Inter. Non saranno soli in questo compito, dato che il mercato ha fornito al tecnico della Vecchia Signora una rosa ampia e di qualità, pronta a lottare per lo scudetto contro qualsiasi avversario.

Al Castellani, invece, mancheranno Milik e Conceicao. Quest’ultimo, durante la conferenza stampa di ieri, ha parlato del suo infortunio che lo terrà fuori dai campi per almeno 20 giorni: “Sto lavorando giorno per giorno per tornare il prima possibile. Sono tranquillo perché non è niente di grave. Il processo di recupero sta andando bene e mi impegno ogni giorno per rientrare al più presto”.