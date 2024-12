Elena Sofia Ricci, la famosa le ha “rubato” il marito: la confessione a “Belve”

Elena Sofia Ricci è stata ospite ieri sera su Rai 2 nel programma “Belve“, condotto da Francesca Fagnani. Nel corso dell’intervista, la famosissima attrice ha svelato che una sua collega le ha “rubato” il marito. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta. (Continua…)

Elena Sofia Ricci ospite di “Belve”

L’attrice Elena Sofia Ricci è stata ospite di “Belve” nella puntata andata in onda ieri sera su Rai 2. Un’intervista molto intima, nella quale l’attrice ha rivelato retroscena della sua vita che pochi conoscevano. A 12 anni, ad esempio, è stata vittima di violenza: “È stato talmente brutto, talmente doloroso. Scatta anche un senso di colpa perché non capisci cosa sta succedendo, sei nel pieno della pubertà. Eravamo in una macchina e io avevo un foglio da disegno sulle gambe. Cercavo di proteggermi con quel foglio. È un nodo che non ho sciolto ancora. Non l’ho detto a mia mamma perché non volevo darle un dolore. Ho sentito che c’era qualcosa di sporco. Il problema è che questa cosa sporca è rimasta tutta la vita. Quindi per me quello del maschile è un problema. Tra abbandoni e maltrattamenti sento che il maschile mi debba qualcosa“. L’attrice si è poi lasciata andare ad una confessione su una sua collega, che, stando al suo racconto, le avrebbe “rubato il marito”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)