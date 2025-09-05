“È malato”: tristezza infinita per l’amata leggenda

Bjorn Borg, icona del tennis mondiale, ha recentemente reso pubblica la sua diagnosi di tumore alla prostata. La notizia ha avuto risonanza nel mondo dello sport e tra gli appassionati, sottolineando come anche i grandi atleti possano affrontare sfide sanitarie dopo la carriera agonistica. La gestione della salute degli sportivi in fase post-agonistica è un tema rilevante, che porta l’attenzione su controlli regolari e nuove abitudini di vita.

L’annuncio nell’autobiografia Heartbeat

L’annuncio della malattia è stato riportato nei contenuti dell’autobiografia Heartbeat, in uscita il prossimo 18 settembre. Attualmente non si conoscono dettagli certi sulle condizioni cliniche di Borg, e nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa da lui o dai suoi familiari. L’attesa per la pubblicazione del libro alimenta l’interesse e la preoccupazione degli appassionati e dell’ambiente tennistico internazionale.

