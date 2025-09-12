Dramma in Italia, carambola mostruosa sull’asfalto: si schiantano in 7 – Un giro in moto tra amici si è trasformato in tragedia la sera del 9 settembre lungo la statale 101, che va da Lecce a Gallipoli. Un gruppo di motociclisti stava viaggiando in direzione sud quando due mezzi si sono urtati. L’impatto ha provocato una carambola che ha coinvolto sette moto.

Dramma in Italia, carambola mostruosa sull’asfalto: si schiantano in 7

Incidente mortale sulla statale 101: un tragico scontro ha coinvolto sette motociclette la sera del 9 settembre, lungo la strada che collega Lecce a Gallipoli. Un gruppo di amici in moto procedeva verso sud quando, all’improvviso, due veicoli sono entrati in collisione. L’impatto ha generato una serie di urti a catena che ha coinvolto altri motociclisti presenti nel gruppo.

La vittima è Mauro Carafa, originario di Monteroni di Lecce

La vittima è Mauro Carafa, 36 anni, originario di Monteroni di Lecce, che viaggiava su una Bmw 1000. Nonostante il trasporto immediato in ospedale e i tentativi di soccorso, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Altri sette motociclisti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva