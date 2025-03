Home | Dramma in Italia, mangia una mozzarella e muore a 40 anni: come è potuto succedere

Dramma in Italia, mangia una mozzarella e muore a 40 anni: come è potuto succedere. Non ce l’ha fatta Simone Necci, il padre originario di Agnani (Frosinone) ricoverato nell’ospedale di Roma dopo un grave incidente domestico avvenuto la scorsa domenica. Le speranze della famiglia, che ha assistito al dramma vissuto dall’uomo, si sono spente con la notizia del suo decesso avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 20 marzo 2025. (Continua a leggere dopo la foto…)

Frosinone, resta soffocato da un boccone di mozzarella

Il dramma ha avuto inizio con il tragico incidente accaduto nei giorni scorsi ad Agnani, in provincia di Frosinone. La vittima di questa vicenda è un uomo di 40 anni, padre di famiglia, che la settimana precedente aveva vissuto un’esperienza traumatica durante la pausa pranzo a casa. Secondo quanto riferito, l’uomo stava mangiando insieme alla compagna e al figlio quando, mentre masticava un boccone di mozzarella e prosciutto, un pezzo di cibo ha accidentalmente bloccato la trachea. L’ostruzione delle sue vie aeree, gli avrebbe causato un soffocamento. (Continua a leggere dopo la foto…)

Roma, grave il 40enne ricoverato in ospedale

Il 40enne, non riuscendo a respirare per diversi minuti avrebbe perso conoscenza crollando a terra. La compagna avrebbe tentato di aiutarlo, ma non riuscendo a liberarlo dal boccone incastrato ha chiamato il 118. I medici del pronto soccorso, dopo averlo stabilizzato, hanno deciso di trasferirlo d’urgenza all’ospedale di Colleferro per un trattamento più adeguato vista la gravità della situazione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva