Home | Dramma in Italia, bimba di 5 anni muore improvvisamente: come è potuto succedere

Un dramma inaspettato ha colpito un’intera comunità. Nella serata di mercoledì 9 aprile, una bambina di 5 anni è stata colpita da un malore improvviso. La piccola è stata immediatamente trasportata all’ospedale, ma le sue condizioni erano già critiche. Per la piccola non c’è stato niente da fare. I medici hanno dovuto dichiarare il decesso. (Continua…)

Bimba di 5 anni muore improvvisamente

Una bambina di 5 anni è morta all’improvvisa a causa di un malore. La piccola è stata immediatamente trasportata in ospedale. All’arrivo al pronto soccorso, i medici hanno constatato che la bambina era in arresto cardiaco. Nonostante i numerosi e intensi tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario, purtroppo non è stato possibile salvarle la vita, e i medici hanno dovuto dichiarare il decesso della piccola. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)