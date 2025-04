Il momento inaugurale della stagione NFL sta finalmente per arrivare: nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 aprile (ora italiana) si apre il Draft 2025, la cerimonia di chiamata con cui le franchigie scelgono i loro prossimi talenti. Ogni classe riserva grandi talenti, inaspettate sorprese e future star. Chi sono i nomi più attesi in arrivo dal college football? Ecco i primi 10 nomi possibili della lista, anche se il colpo di scena è dietro l’angolo.

📌 Come funziona il Draft NFL?

Ogni anno le 32 franchigie NFL selezionano i migliori talenti del college football. L’ordine è stabilito in base ai risultati della stagione precedente: le squadre con il peggior record scelgono per prime. Il Draft 2025 si svolge in 7 round, a partire dalla notte tra il 24 e il 25 aprile.

La top 10 in breve

Pick Team Giocatore Ruolo 1 Tennessee Titans Cam Ward QB 2 Cleveland Browns Travis Hunter CB/WR 3 New York Giants Abdul Carter Edge 4 New England Patriots Will Campbell OT 5 Jacksonville Jaguars Mason Graham DT 6 Las Vegas Raiders Ashton Jeanty RB 7 New York Jets Armand Membou OT 8 Carolina Panthers Jalon Walker LB 9 New Orleans Saints Tyler Warren TE 10 Chicago Bears Josh Simmons OT

1. Tennesse Titans: Cam Ward, QB

La prima chiamata spetta ai Tennesse Titans, a cui manca praticamente tutto: come ogni squadra che ha bisogno di rinascere, quindi, per prima deve puntare su un quarterback di livello. E il migliore della classe sembra essere Cam Ward, uscito “vincitore” dal duello con Shedeur Sanders. La forza nel braccio, la capacità di lettura e l’atletismo sembrano premiare questo profilo, che molto probabilmente sarà il primo nome chiamato al Draft.

2. Cleveland Brown: Travis Hunter, CB/WR

Travis Hunter è uno dei giocatori più attesi in assoluto per la prossima stagione NFL, se non il più atteso tra tutti, dopo un’annata straordinaria che lo ha visto vincere l’Heisman Trophy (il premio per il miglior giocatore tra i collegiali). La particolarità di Hunter è quella di saper giocare con eguale efficacia sia in attacco come ricevitore sia in difesa come cornerback, anche se è improbabile che tra i professionisti giocherà con questa dualità come ha fatto al college. A Cleveland farebbe comodo praticamente qualsiasi cosa, sopratutto un quarterback, ma nel caso in cui i Titans chiamino Ward è molto probabile che scelgano Hunter.

3. New York Giants: Abdul Carter, Edge

Per molti mesi si è ventilata la possibilità che New York scegliesse un quarterback da cui ripartire, ma ad ora i rumor sembrano suggerire che i Giants si concentreranno su un profilo difensivo. E allora il nome non può non essere quello di Abdul Carter, considerato il miglior difensore di tutta la classe: parliamo di un linebacker estremamente versatile, con alcuni tratti che già rimandano all’affermata superstar dei Dallas Cowboy Micah Parsons.

4. New England Patriots: Will Campbell, OT

In questo caso la scelta sembra essere più semplice: i Patriots hanno trovato una possibile gemma in Drake Maye, che lo scorso anno si è distinto come un potenziale eccellente quarterback. Serve un lineman di peso per garantirgli la giusta serenità nella tasca, e Will Campbell è il nome perfetto: un giocatore forte, atletico ed estremamente competitivo, il cui unico neo sembrano essere le braccia più corte della media.

5. Jacksonville Jaguars: Mason Graham, DT

Da qui in poi, i pronostici si fanno piuttosto nebulosi. Le intenzioni di Jackonville non sono molto chiare, ma è probabile che investiranno nel reparto difensivo e continueranno a dare fiducia all’offensiva guidata da Trevor Lawrence. La chiamata più probabile sembra quindi essere Mason Graham, profilo in grado di coniugare forza e velocità per distruggere i blocchi avversari.

6. Las Vegas Raiders, Ashton Jeanty

Il prossimo, grande running back della NFL. Almeno, questo è quello che ad ora sembra suggerire la carriera di college di Ashton Jeanty. Finalista per il trofeo Heisman, questo ragazzo è un prodigio della corsa e può dire la sua in un’epoca in cui i running back stanno gradualmente tornando centrali in una lega focalizzata sul passaggio (citofonare a Saquon Barkley e Derrick Henry). Jeanty è un profilo così raro che potrebbe anche essere chiamato prima nel Draft, forse a Jacksonville. Staremo a vedere.

7. New York Jets, Armand Membou, OT

I Jets vengono da un’annata tragica considerando il mercato e le aspettative, e il Draft è il primo tassello per tornare sui binari giusti. Prendendo spunto dai Detroit Lions e dalla loro rinascita, la squadra potrebbe provare a ripartire dalla linea: Armand Membou ha appena compiuto 21 anni, e sembra essere un eccellente prospetto da far crescere. Avrà bisogno di tempo, ma potrebbe rivelarsi una scommessa vincente.

8. Carolina Panthers, Jalon Walker

I Panthers hanno tirato un sospiro di sollievo dopo la buona stagione di Bryce Young, che non solo si è rilevato un giocatore all’altezza del livello richiesto dalla NFL ma ha anche fatto intravedere ottimi margini di crescita. C’è ancora del lavoro da fare, ma perlomeno la dirigenza ha la posizione di quarterback coperta. Dove si può andare a lavorare allora? Qualche ritocco al reparto difensivo non farebbe male, perciò Carolina potrebbe chiamare Jalon Walker, uno dei linebacker più versatili a disposizione.

9. New Orleans Saints, Tyler Warren, Tight End

Usando un’espressione poco consona al linguaggio giornalistico ma senz’altro efficace, i Saint sono attualmente “in mezzo a una strada” e avrebbero bisogno di rinforzi un po’ ovunque. Tra i nomi che si vociferano con maggiore insistenza spicca quello di Tyler Warren, talento proveniente da Penn State e considerato il tight end più promettente: la speranza è quella di replicare la pescata vincente che Las Vegas ha fatto con Brock Bowers.

10. Chicago Bears, Josh Simmons, OT

La priorità a Chicago è una e una soltanto: dare a Caleb Williams tutto l’aiuto di cui ha bisogno. Il quarterback prima scelta del Draft 2024 ha fatto intravedere lampi di grandezza, ma è anche stato molto spesso esposto ai difensore avversari per via di una offensive line non all’altezza. Josh Simmons è il primo passo per garantire il giusto supporto a Williams.

I nomi da seguire con attenzione

🌟 Top 3 nomi da seguire assolutamente

Cam Ward (QB), Travis Hunter (CB/WR) e Abdul Carter (Edge) sono i tre prospetti più attesi: possono cambiare il volto delle rispettive franchigie fin dal primo anno.

Quando e dove vedere il Draft 2025

📺 Quando e dove seguire il Draft NFL 2025

Il Draft NFL 2025 inizia nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 aprile (ora italiana) e sarà trasmesso in diretta su NFL Network, DAZN e in parte su ESPN. La prima chiamata è prevista intorno alle 2:00 di notte.