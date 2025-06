È arrivato uno dei momenti più importanti dell’estate NBA: il Draft, la cerimonia con cui le 30 squadre della lega di basket più spettacolare al mondo scelgono i prossimi nomi con cui rinforzarsi. Il 25 e il 26 giugno, giugno, al Barclays Center di Brooklyn, il commissioner Adam Silver inizierà ad elencare i giocatori selezionati, che come ogni anno provengono dalle principali università americane, dalla G League (la lega di sviluppo affiliata all’NBA)o dall’estero.

La classe di quest’anno è particolarmente intrigante, o comunque lo è senz’altro più rispetto a quella del 2024. Il motivo principale è Cooper Flagg, la grande speranza del basket americano e che già da tempo si è assicurato la prima scelta. Ma i nomi di grosso calibro che potrebbero entrare nell’NBA non si limitano al prodigio di Duke. Andiamo a vedere allora quello che è il possibile ordine di uscita dei principali talenti (che è ufficiale solo nel momento in cui accade) in quello che comunemente si chiama Mock Draft.

Pick N.1: Cooper Flagg

Cooper Flagg è già da un paio d’anni il designato numero 1 della classe 2025. Dopo aver attirato l’attenzione di tutto il mondo mediatico durante gli allenamenti con la nazionale olimpica nell’estate 2024, Flagg ha confermato le eccellenti premesse con un’ottima annata nella prestigiosa Duke, dove ha anche stabilito il record per il punteggio più alto messo a referto da una matricola nella storia dell’ateneo (42 punti l’11 gennaio 2025). Di Flagg si sa praticamente tutto: attacca il canestro, tira dalla distanza e porta bene la palla, con un senso della creazione di gioco che si sta rapidamente sviluppando. Ah, e ricordiamo che parliamo di un giocatore che nasce come un difensore d’elitè: insomma, ci sarà da divertirsi.

Cooper Flagg Ruolo: Ala completa

College: Duke

Pick stimata: #1 Punti di forza: difensore d’élite, tiro da tre, visione di gioco, personalità dominante.

Pick N.2: Dylan Harper

In un draft come quello dello scorso anno, Harper sarebbe stato molto probabilmente la prima scelta. Quest’anno, dovrà “accontentarsi” del secondo posto, che comunque si tradurrebbe nell’approdo ai San Antonio Spurs, un nucleo giovane ma allo stesso con forti ambizioni di playoff. Harper ha un arsenale offensivo praticamente infinito, che dispiega egregiamente quando attacca il ferro: ball-hadling di primordine, step-back, euro-step, finte e molto altro. Il suo punto di forza, però, non è andare a canestro in maniera ostinata, ma usare il proprio perfetto controllo del corpo per leggere gli spazi lasciati dai difensori. Allo stesso modo, è in grado di attirare su di sè tutta l’attenzione per poi aprire il passaggio per i compagni all’ultimo secondo.

Dylan Harper Ruolo: Guardia

College: Rutgers

Pick stimata: #2 Punti di forza: attacco al ferro, ball-handling, controllo del corpo, visione offensiva.

Pick N.3: Tre Johnson

Tre Johnson è uno scorer pauroso, con 19.9 punti di media nell’anno al college appena passato. Questo giocatore è una vera e propria minaccia dal perimetro e sa fare veramente canestro grazie alla sua capacità di creare il tiro anche negli spazi più stretti e nei momenti più concitati. L’unico rischio per questo grande mix di istinto e atletismo è che finisca con l’accentrare su di sè troppi possessi: in questo senso, una destinazione instabile come Philadelphia potrebbe pregiudicarne l’adattamento in NBA.

Tre Johnson Ruolo: Guardia tiratrice

College: Texas

Pick stimata: #3 Punti di forza: tiro perimetrale, creazione del tiro, istinto offensivo, media punti elevata.

Pick N. 4: Ace Bailey

Ace Bailey sembra già pronto a dire la sua in NBA: arriva nella lega come uno dei migliori creatori di tiro degli ultimi 10 anni di college, un atleta straordinaria e un ottimo difensore lontano dalla palla, capace di muoversi molto rapidamente grazie al suo footwork e all’istinto. Non ha quindi punti deboli? Non esattamente: i due più grandi limiti che ha fatto intravedere nella sua esperienza al college sono in sostanza il palleggio sotto pressione e la capacità decisionale.

Ace Bailey Ruolo: Ala piccola

College: Rutgers

Pick stimata: #4 Punti di forza: creazione di tiro, atletismo, difesa off-ball, rapidità di piedi.

Pick N. 5: V.J. Edgecombe

Un atleta che in molte testate americane hanno descritto come sovrannaturale. In effetti, basta guardare qualche suo filmato per rendersi conto che V.J. Edgecombe non è un profilo atletico normale ma quello che in NBA viene chiamata human highlight. Oltre a questo, il prodotto di Baylor è in grado di difendere ad alto livello lontano dalla palla e offrire un effort e una tenacia che hanno dell’incredibile per la sua età.

V.J. Edgecombe Ruolo: Guardia/ala

College: Baylor

Pick stimata: #5 Punti di forza: atletismo esplosivo, difesa, energia e presenza fisica.

Altre chiamate da menzionare

Oltre ai profili menzionati, ci sono altri giocatori che si sono fatti notare e sembrano avere un ottimo futuro in NBA:

Derik Queen , un lungo con ottimo tocco di palla e grandi capacità di rimbalzista.

, un lungo con ottimo tocco di palla e grandi capacità di rimbalzista. Kon Knueppel , ottimo spaziatore con grande feeling per il gioco.

, ottimo spaziatore con grande feeling per il gioco. Jeremiah Fears , grande atleta che ultimamente ha visto salire molto le sue quotazioni.

, grande atleta che ultimamente ha visto salire molto le sue quotazioni. Carter Bryant , ottimo difensore e spaziatore con grande capacità di tiro dal perimetro.

, ottimo difensore e spaziatore con grande capacità di tiro dal perimetro. Cedric Cowes, di cui si è iniziato a parlare da poco ma che ha tutte le armi in regola per brillare.

