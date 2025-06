Le Finali NBA, la serie decisiva che decreta ogni anno il campione della lega di basket più spettacolare al mondo, stanno entrando nel vivo. Mentre scriviamo, il punteggio è di 1-1, con gli Indiana Pacers che hanno strappato a sorpresa Gara 1 ai Thunder tra le mura di casa e OKC che ha poi inflitto una sonora lezione agli avversari dell’Est nella partita successiva. I grandi giocatori attesi stanno rispondendo alla chiamata, e i panchinari si stanno facendo trovare pronti per garantire punti e difesa. È ancora presto per lanciarsi in un pronostico su chi solleverà il Larry O’Brien Trophy, ma possiamo provare a immaginare chi sarà il miglior giocatore dalle finali: i nomi su cui vogliamo concentrarci in questo senso sono quattro, due per squadra.

Shai GIlgeous-Alexander (OKC)

Ovviamente, non possiamo che cominciare dall’attuale MVP della regular season ed MVP delle Western Conference Finals. Shai Gilgeous-Alexander è il miglior giocatore in circolazione, e le cifre che sta raccogliendo in queste prime due partite lo testimoniano: 38 punti (14-30 dal campo, 3-6 da 3 punti, 7-8 ai tiri liberi), 5 rimbalzi, 3 assist e 3 palle rubate in Gara 1, 34 punti (11-21 dal campo, 1-4 da 3 e 11-12 ai tiri liberi), 5 rimbalzi, 8 assist e 4 palle rubate in Gara 2. Cifre da assoluto protagonista che traducono il suo ruolo centrale nell’attacco di Oklahoma City, che inevitabilmente ruota intorno alla guardia canadese. Del resto, parliamo del giocatore più forte della squadra più forte dell’NBA. Se i Thunder dovessero vincere il titolo NBA, è molto più che probabile che Shai sia eletto MVP delle Finals, coronando così un’annata personale storica.

Jalen Williams (OKC)

Il secondo nome che vogliamo spendere per OKC è Jalen Williams, l’altro grande fenomeno di questa squadra. Sebbene sia un’opzione secondaria in termini offensivi, non bisogna dimenticare infatti la centralità di J-Dub nel sistema Thunder tanto in attacco quanto soprattutto in difesa. Restiamo nella metà campo offensiva: Williams è in grado di coniugare una stazza ragguardevole ad una grazia nei movimenti con pochi uguali; sa attaccare il canestro, sa tirare da tre e, all’occorrenza, sa anche portare palla per innescare il pick and roll con il centro Isaiah Hartenstein e liberare così SGA dal peso di gestire l’azione in prima persona. E poi c’è il lavoro in difesa: Williams è stato inserito nel terzo quintetto difensivo per il suo impatto nella stagione regolare, emergendo come uno dei migliori giocatori in assoluto nella propria metà campo. J-Dub è in grado di cambiare rapidamente posizione e difendere su diversi ruoli, sia su palla che rientrando nella propria area per seguire un taglio a canestro. Un’arma bivalente praticamente senza eguali che potrebbe salire sul palcoscenico come protagonista principale se SGA dovesse accusare difficoltà con il proseguimento della serie.

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Tyrese Haliburton il principale protagonista di questi playoff. La guardia di Indiana sta siglando una serie di performance di livello assoluto non tanto per le cifre messe a referto quanto per la capacità di siglare i canestri decisivi. Al momento sia a 3 game-winner e un tiro da 2 per il pareggio sulla sirena: un incredibile quanto assurdo bottino di una giocata decisiva a round. Haliburton non brilla per i numeri – del resto, i Pacers sono una squadra molto più equilibrata a livello di peso offensivo, e spesso tutti e cinque gli starter vanno in doppia cifra – ma è motore e metronomo del velocissimo assalto a canestro della sua squadra. Inoltre, ha la straordinaria capacità di restare sempre connesso alla partita, anche quando la performance non è all’altezza del suo ruolo: non importa quanto sbagli, Haliburton può sempre mettere il canestro decisivo ritrovando il ritmo proprio quanto serve. E i Pacers se sono lo specchio: basti che pensare che in Gara 1 delle Finals, il canestro del sorpasso di Haliburton che ha sancito il punteggio finale di 112-111 a 0.3 secondi dalla fine della partita rappresenta il primo vantaggio di Indiana in tutta la partita.

Paskal Siakam (Indiana Pacers)

L’altro possibile MVP delle Finali NBA è l’attuale MVP delle Eastern Conference Finals: Pascal Siakam. L’equilibrio che caratterizza le dinamiche offensive dei Pacers può essere riscontrato anche nel fatto che, su un totale di 17 voti per decidere il miglior giocatore delle Finali dell’Est, 9 analisti hanno votato per Siakam e 8 per Haliburton. L’ala grande è un giocatore instancabile, in grado di impattare in maniera incredibile su entrambi i lati di campo, agendo da seconda opzione offensiva soltanto di nome, e non di fatto. Pascal è in grado di attaccare il ferro in ogni modo e di contenere l’uomo di riferimento a prescindere da chi si tratti. Se i Pacers dovessero vincere e Siakam mantenere il livello attuale, è possibile che agguanti il premio di MVP delle Finals a discapito del compagno Haliburton.