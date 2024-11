Ancor prima dell’arrivo della conferma ufficiale, il candidato Repubblicano Donald Trump si dichiara il 47° presidente degli Stati Uniti. Alla luce dei risultati delle elezioni presidenziali, che lo vedono ora in vantaggio sull’opponente Kamala Harris, il magnate americano si porta avanti ringraziando i suoi elettori e volgendo uno sguardo al suo futuro operato in Casa Bianca. (Continua a leggere dopo la foto…)



Elezioni presidenziali americane: cosa dicono i risultati

Il testa a testa tra il leader repubblicano Donald Trump e l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris sembra essersi risolto a favore del primo. La "partita" di queste elezioni presidenziali americane, precedute da una campagna elettorale durissima, è rimasta aperta fino all'ultimo, ma visto l'attuale vantaggio gli analisti danno quasi per scontata la vittoria del tycoon. Trump è infatti riuscito a conquistare diversi Stati chiave considerati incerti, sia nel Sud che nel Midwest, assicurandosi i voti anche nello stato cruciale della Pennsylvania. Per Kamala Harris, dunque, le possibilità di rimonta sono via via più scarse e l'America si prepara a dare il benvenuto al nuovo presidente.

Manca la conferma ufficiale, ma Trump è proiettato alla vittoria

Preso dall'entusiasmo per il forte vantaggio che lo proietta verso la vittoria, Donald Trump non ha atteso la conferma ufficiale e ha pronunciato in anticipo il suo primo discorso pubblico in veste di nuovo presidente in carica. Il leader repubblicano si è rivolto ad una folla di sostenitori in Florida dichiarando chiusa la sfida e ringraziando tutti del supporto. Scopriamo insieme il contenuto del discorso che, a quanto sembra, introdurrà un nuovo quadriennio trumpiano.

