Djokovic si dà… al calcio: l’ultima “follia” del fuoriclasse serbo

Novak Djokovic cambia campo, ma resta in gioco. Il tennista più vincente della storia ha deciso di entrare nel mondo del calcio diventando comproprietario del Le Mans FC, storica squadra francese che oggi milita in Ligue 2. Una notizia riportata da The Independent e confermata ufficialmente anche dal club transalpino, che ha accolto l’arrivo del fuoriclasse serbo con entusiasmo.

Djokovic figura tra i volti principali del gruppo di nuovi investitori che fanno capo al consorzio brasiliano OutField, guidato da Pedro Olivera. Ma il colpo di scena è nella compagnia che l’ex numero uno del tennis si porta dietro.

Con lui, infatti, ci sono anche Felipe Massa e Kevin Magnussen, due nomi di peso della Formula 1. Un’operazione che segna la nascita di un progetto trasversale, in cui si punta a fondere il mondo del calcio con quello del motorsport.

Il Le Mans, noto anche per il celebre circuito automobilistico, ha definito Djokovic come “il giocatore di maggior successo della storia”, sottolineando come la sua “forza mentale e il suo approccio unico” possano rappresentare un valore aggiunto per la società.

Anche l’ingresso di Massa e Magnussen non è visto solo come un contributo economico, ma come l’occasione per “creare un ponte tra sport diversi”, elemento che il club intende trasformare in un marchio distintivo. L’obiettivo del nuovo corso è rilanciare una piazza importante del calcio francese, puntando su innovazione, visione globale e contaminazione tra discipline.

Per Djokovic, da sempre tifoso del Milan, non è un salto nel buio: la sua passione per il calcio è nota, e questo ingresso segna un passo concreto verso un coinvolgimento diretto nel mondo sportivo al di fuori del tennis.

