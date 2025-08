Sonego si arrende a Rublev: l’azzurro si ferma al terzo turno a Toronto

Finisce qua l’avventura canadese di Lorenzo Sonego, eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Toronto da Andrey Rublev. Il tennista piemontese, all’interno di un torneo che non ha mai realmente amato, era partito bene: break chirurgico nel dodicesimo game del primo set e vantaggio per 7-5.

Sembrava l’inizio di un possibile viaggio verso gli ottavi, ma Sonego ha lasciato per strada troppi turni di servizio (solo il 59% di prime in campo) e si è fatto prima recuperare, poi superare dal russo.

Dettagli decisivi e occasione sprecata

È una sconfitta bruciante per il classe 1995, difficile da digerire: la distanza tecnica con Rublev — con cui storicamente non ha mai sfigurato — non è apparsa insormontabile. Ma, come spesso accade a questo livello, i dettagli hanno fatto la differenza.

Nel terzo set, sotto di un break, Sonego ha trovato la forza per pareggiare sul 2-2, ma nel game successivo ha ceduto di nuovo la battuta, compromettendo definitivamente il match. Il punteggio finale è stato 5-7, 6-4, 6-3 in favore del russo.

TORONTO, ON – AUGUST 01: Lorenzo Sonego (ITA) returns the ball during his third round match at ATP National Bank Open on August 11, 2025 at Sobeys Stadium in Toronto, ON, Canada (Photo by Julian Avram/Icon Sportswire via Getty Images)

Il futuro: da Toronto a Cincinnati

Per Rublev, testa di serie numero 6, il successo vale l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà Alejandro Davidovich Fokina.

Per Sonego, che resta stabile all’interno dei primi 40 del ranking ATP, è già tempo di pensare al prossimo impegno: il Masters 1000 di Cincinnati, al via il 7 agosto, ultima tappa importante prima dello US Open.

Leggi anche: