Berrettini si allena con Sinner: il ritorno parte da qui

Matteo Berrettini non molla. Il tennista azzurro, dopo un periodo difficile, ha mostrato segnali positivi. Nonostante il forfait a Cincinnati, il suo quarto consecutivo, l’attenzione è ora rivolta al suo recupero.

La svolta di Berrettini

Matteo Berrettini ha attraversato un momento complicato. L’eliminazione a Wimbledon lo ha lasciato svuotato. “Sono stanco, devo decidere cosa fare del mio futuro”, aveva detto in quel periodo. Queste parole avevano preoccupato i suoi tifosi. Hanno temuto un possibile ritiro o una lunga pausa.

Berrettini ha poi saltato diversi tornei. Non ha partecipato a Gstaad, Kitzbuhel e Toronto. Anche Cincinnati lo vedrà assente. Questi forfait consecutivi hanno alimentato le incertezze. La sua condizione fisica è stata oggetto di discussione. La sua mente, anche.

Un messaggio di speranza

Oggi Berrettini ha inviato un messaggio forte. Ha pubblicato sui social una foto. Accanto a lui, Jannik Sinner. La location è Montecarlo. La didascalia recita: “Step by step with the best”. Vuol dire: “Un passo alla volta con il migliore”.

Questa frase ha rassicurato i fan. Berrettini è tornato ad allenarsi. Lo fa con il numero uno al mondo. Questo dimostra la sua determinazione. Vuole rimettersi in gioco. Vuole farlo ai massimi livelli.

Il ruolo di Sinner

La presenza di Sinner è significativa. Jannik è attualmente in cima al ranking ATP. Allenarsi con lui offre a Berrettini molto. Significa confrontarsi con l’eccellenza. Imparare dai migliori. Ritrovare la motivazione perduta.

Sinner è un esempio di resilienza. La sua carriera è in ascesa. La sua disciplina è nota. Lavorare al suo fianco può dare a Berrettini una spinta. Può aiutarlo a superare le difficoltà. A ritrovare fiducia nei suoi mezzi.

Obiettivo Us Open

L’obiettivo principale è chiaro. Berrettini vuole essere pronto per gli US Open. È l’ultimo Slam della stagione. Riprendere a giocare in un Major sarebbe un segnale potente. Dimostrerebbe la sua completa ripresa.

La strada è ancora lunga. Il recupero richiede tempo. Ci vuole pazienza. Richiede anche un lavoro costante. Berrettini ha già dimostrato di avere queste qualità. La foto con Sinner è un primo passo. Un passo importante.

