Djokovic non si tira indietro: “Ora Wimbledon, ma vi rivelo il mio vero obiettivo”

Novak Djokovic riparte da Wimbledon. Dopo l’eliminazione per mano di Jannik Sinner al Roland Garros, il campione serbo si è chiuso nel suo eremo per ritrovare energie e motivazioni. In programma non ci sono tornei di rodaggio: il prossimo palcoscenico sarà direttamente il sacro prato inglese, ma la verità è un’altra.

‼️#Djokovic shock: “Mio padre dagli usurai di Belgrado per darmi una chance”. E la banana a #Ivanisevic… https://t.co/CL7DJrEUMi — Tuttosport (@tuttosport) June 15, 2025

Il campione serbo, infatti, ha sorpreso tutti. Erano in molti a pensare a un imminente ritiro, ma Novak ha spostato le lancette un po’ più in là, rivelando che il suo vero obiettivo non sono più i singoli tornei del circuito, ma qualcosa di più lontano: le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

In un’intervista, il fuoriclasse di Belgrado lo ha confessato: “L’unica cosa che ho in mente e che mi spinge ad andare avanti sono le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Voglio giocare lì per la Serbia e continuare a disputare i tornei del Grande Slam, ma le Olimpiadi sono la vera essenza dello sport”.

Parole che suonano come una dichiarazione d’amore per i Giochi Olimpici: “Condividere il villaggio olimpico con i migliori atleti del pianeta è una sensazione fantastica. Mi esalta l’idea di giocare e vincere per regalare alla Serbia una medaglia. Chi non ha vissuto questa esperienza non può capire”.

Un messaggio che allontana lo spettro del ritiro e promette altre pagine di una carriera inimitabile e ricca di innumerevoli successi: Novak Djokovic non è ancora pronto a fare un passo indietro. C’è un altro appuntamento da onorare, poi potrà finalmente considerare concluso il suo cammino sui campi di gioco.

