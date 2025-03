Novak Djokovic non fa più paura: dubbi e tormenti del campione serbo

Novak Djokovic non fa più paura. È questa la dura consapevolezza maturata dal campione serbo dopo l’eliminazione subita a Indian Wells per mano di Botic Van de Zandschulp, entrato in tabellone come lucky loser, che ha inflitto al 24 volte vincitore Slam una delle sconfitte più amare della sua carriera.

Il 6-1 nel terzo e decisivo set ha il sapore di un’umiliazione, un campanello d’allarme che conferma il difficile momento di un giocatore abituato a dominare il circuito. Djokovic è crollato, ancora una volta, su un campo che non gli ha mai portato fortuna.

Lo scorso anno fu Luca Nardi, altro lucky loser, a eliminarlo in California, e anche in quell’occasione Nole aveva espresso tutta la sua delusione per il livello del suo tennis. Ma questa volta il colpo è stato più duro. Non è solo la sconfitta, è il modo in cui è arrivata: un match in cui il serbo non ha mai trovato il ritmo, un crollo mentale e fisico che lo ha costretto a guardare in faccia la realtà.

Djokovic non cerca scuse, ma è evidente che qualcosa si è rotto. Il serbo ha perso tre match consecutivi, un evento rarissimo per lui: il ritiro contro Zverev agli Australian Open, la sconfitta contro Berrettini a Doha e ora il ko contro Van de Zandschulp.

Novak Djokovic, parole amare

L’analisi del serbo è lucida, quasi dolorosa: “Negli ultimi anni le cose sono cambiate per me. Faccio fatica a giocare al livello che vorrei. Ogni tanto riesco ancora a fare qualche buon torneo, ma la verità è che nessuno può davvero prepararti a questi momenti. Puoi solo affrontarli nel modo migliore possibile”.

Djokovic sa che la fine della sua carriera è vicina. Il linguaggio del corpo, la sua voce, le sue parole lo tradiscono. La sua carriera è stata leggendaria, ma ora il tempo sta presentando il conto. Nole avrà ancora la forza per reagire o siamo davvero all’epilogo? La stagione è lunga, ma l’impressione è che per il serbo la strada sia sempre più in salita.

