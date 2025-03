Mauro disperso dopo il lancio col parapendio, la drammatica notizia: come lo ritrovano. La vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l’intera Sardegna si è conclusa oggi, giovedì 27 marzo, nel modo più drammatico. Dopo ore di ricerche per ritrovare Mauro Abis, il 60enne scomparso dopo un lancio in parapendio, è arrivata la notizia del ritrovamento del suo corpo. I dettagli. (Continua a leggere dopo la foto…)

Sardegna, uomo disperso dopo il volo in parapendio

Mauro Abis, 60enne originario di Sardara (nel sud della Sardegna), risultava disperso dalla giornata di ieri, quando l’amico che era con lui durante la discesa in parapendio lo aveva perso di vista a causa delle condizioni meteo sfavorevoli. I due si trovavano tra Scivu e Capo Pecora per godere di una giornata di sport e ammirare i panorami mozzafiato che la zona offre. Purtroppo però qualcosa è andato storto. Non vedendolo tornare, l’amico si è preoccupato e verso le 18.30 ha fatto scattare l’allarme. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e la mattinata successiva. Purtroppo, l’operazione si è conclusa con la drammatica scoperta.(Continua a leggere dopo la foto…)

Un’operazione di ricerca complessa

Le ricerche di Mauro Abis hanno visto l’impiego di numerose squadre di soccorritori. I Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e le forze dell’ordine hanno lavorato senza sosta per localizzare l’uomo disperso dopo il lancio in parapendio. La squadra di terra del distaccamento di Sanluri, affiancata da unità specializzate come il SAF (Speleo Alpino Fluviale), i Sommozzatori, il SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e le unità cinofile, ha collaborato con l’elicottero Drago 148 e con i droni del nucleo Sapr per perlustrare la zona. Sul posto era presente anche il Funzionario di Guardia, incaricato di coordinare le operazioni. La notizia del ritrovamento è arrivata poche ore fa.

