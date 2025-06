Dimentica le chiavi di casa e decide di arrampicarsi dal balcone: poi la tragedia – Una tragica fatalità ha sconvolto la città di Molfetta, in provincia di Bari, nella serata di domenica 8 giugno. Una giovane donna di 30 anni ha perso la vita precipitando dal primo piano della sua abitazione, situata in una zona residenziale non lontana dal centro.

Dimentica le chiavi di casa e decide di arrampicarsi dal balcone: poi la tragedia

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, una volta rientrata a casa, si sarebbe accorta di aver dimenticato le chiavi. A quel punto avrebbe tentato una manovra rischiosa: accedere al proprio appartamento attraverso un balcone adiacente. Un gesto impulsivo, forse dettato dalla convinzione di poter rientrare in pochi secondi senza dover chiedere aiuto o forzare l’ingresso. Ma qualcosa è andato storto.

La caduta e i soccorsi inutili

Durante il tentativo di passaggio da un balcone all’altro, la trentenne ha perso l’equilibrio ed è caduta nel vuoto, schiantandosi sul marciapiede sottostante. L’impatto è stato violento. Alcuni passanti, testimoni dell’accaduto o accorsi dopo aver udito il tonfo, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le ferite riportate nella caduta si sono rivelate troppo gravi per lasciare scampo alla giovane donna, deceduta sul colpo o pochi istanti dopo l’impatto.

