Dichiarato morto a 25 anni dai medici, accade l’impensabile prima della cremazione

Da oltre oceano arriva una storia che ha dell’incredibile: un 25enne dato per morto si è risvegliato pochi istanti prima della sua cremazione. Il giovane che soffriva di difficoltà di parola e di udito, si è ammalato ed è stato portato all’ospedale. I media locali, hanno riferito che ha avuto un attacco epilettico e che un medico lo ha dichiarato morto all’arrivo in ospedale. È stato poi rilevato che il corpo è stato messo a disposizione per la cremazione senza effettuare l’autopsia.

Dichiarato morto a 25 anni dai medici

