Detersivi per la lavatrice, qual è il migliore: la classifica di Altroconsumo

Il mercato dei detersivi per lavatrice è diventato sempre più variegato. Accanto ai classici prodotti in polvere e liquidi, sono oggi disponibili soluzioni pratiche come le capsule (caps), le tabs e i foglietti monodose. Ma questa abbondanza di scelta spesso complica le decisioni d'acquisto: quale detersivo conviene davvero? Qual è il più efficace? E quale ha il minore impatto sull'ambiente? A queste domande ha risposto l'associazione Altroconsumo, con un test dettagliato che ha coinvolto oltre 50 prodotti diversi, valutandoli per qualità di lavaggio, prezzo e sostenibilità ambientale.

Occhio all’etichetta: il rapporto qualità-prezzo conta

Nel valutare un detersivo, Altroconsumo considera numerosi parametri: efficacia nella rimozione delle macchie, rispetto dei colori, impatto ambientale e costo per dose. Ne emerge che i prodotti a marchio del distributore (MDD), come quelli di Coop, Carrefour, Crai, Esselunga ed Eurospin, ottengono spesso risultati migliori rispetto a marchi più noti. Per esempio, il Dexal lavanda di Eurospin (63/100) costa solo 2,99 euro per 30 dosi, risultando tra i più economici nella fascia di qualità buona. Un'ulteriore conferma che leggere l'etichetta e confrontare i punteggi può fare davvero la differenza nel risparmio quotidiano.

Capsule e fogli: praticità sì, ma a che prezzo?

Le capsule, sempre più diffuse per la loro comodità, presentano però luci e ombre. Tra le migliori troviamo le Formil (Lidl) 5 in 1 (66/100 per 7,49 euro) e le Coop Casa 3 Azioni Hygiene (66/100 per 4,38 euro), che garantiscono un buon compromesso tra efficacia e prezzo. Meno convincenti i foglietti e le tabs, nonostante la promessa di innovazione e sostenibilità: il miglior prodotto tra i fogli è Dr. Beckmann universale, con un punteggio di 58/100, mentre tra le tabs spicca R5 Tabs, fermo a 53/100. La vera sorpresa negativa? I prodotti più pubblicizzati: Lysoform liquido igienizzante (42/100), Dixan Power Caps classico (49/100) e gli eco-foglietti Natulim (52/100), tutti molto costosi ma poco efficaci secondo i test.

