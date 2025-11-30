Derthona-Sanremese: Statistiche, Quote e Numeri dal Girone D

Derthona e Sanremese si preparano ad affrontarsi in un match particolarmente atteso del campionato di Serie D, in programma nel prossimo fine settimana. La partita, che si svolgerà allo storico Coppi di Tortona, mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma differenti. Per i bianconeri, questo appuntamento rappresenta l’occasione per consolidare il proprio percorso di crescita, mentre per la formazione ligure guidata da Fabio Fossati sarà fondamentale invertire una tendenza recente poco positiva.
Derthona e Sanremese: due realtà a confronto tra ambizioni e momenti diversi
La stagione in corso racconta due storie differenti per Derthona e Sanremese. I padroni di casa, dopo un avvio altalenante, stanno raccogliendo i frutti di un lavoro impostato durante l’estate con coraggio e pazienza. Il gruppo, giovane e rinnovato, ha beneficiato della fiducia della dirigenza e del lavoro del tecnico Buttu, riuscendo a trovare equilibrio e risultati. La squadra arriva da tre vittorie consecutive e domina la speciale classifica dei giovani “D valore”, grazie anche alla coppia d’attacco Buongiorno-Scalzi che, con 14 reti complessive, si è rivelata un vero e proprio punto di forza. L’arrivo in difesa di un giocatore esperto come Simone Benedetti, con un curriculum di quasi 300 presenze tra i professionisti, ha innalzato ulteriormente le aspettative.
- Media età squadra: 21,8 anni, tra le più basse del girone
- Scalzi ha recentemente raggiunto le 100 reti in carriera
- Importante presenza di giocatori locali, tra cui Daffonchio, Tocila, Perez, Taverna, Cizza e Turco
La Sanremese, invece, dopo un mercato estivo ambizioso e acquisti di rilievo – tra cui i figli d’arte Del Piero e Djorkaeff – si trova ad affrontare alcune difficoltà. I liguri sono reduci da soli 2 punti nelle ultime 3 gare, occupano la tredicesima posizione in classifica e hanno già operato diverse modifiche alla rosa, liberando quattro giocatori a ottobre. Nonostante ciò, la rosa dispone di elementi di grande esperienza, tra cui i difensori Bregliano e Garcia, e giovani promettenti come Tobias Del Piero.
Forma, precedenti e rendimento: i numeri delle due squadre
Analizzando le statistiche degli ultimi incontri, emergono alcune tendenze significative che aiutano a delineare il quadro della sfida:
- Derthona è reduce da tre vittorie consecutive e ha trovato una buona solidità difensiva grazie all’inserimento di Benedetti
- La squadra si trova al comando della classifica “giovani D valore”, con un ampio margine sulle inseguitrici
- Sanremese ha pareggiato 6 partite, secondo solo alla Lavagnese (7 pareggi), mostrando difficoltà a chiudere i match
- I liguri hanno raccolto 2 punti nelle ultime 3 partite e si trovano a quota 12 punti in classifica
|Ultimi 5 incontri diretti al Coppi
|Risultato
|2020/21
|1-1
|2021/22
|2-5 per Sanremese
|2022/23
|0-1 per Sanremese
|2007/08
|5-0 per Derthona
|2023/24
|1-0 per Derthona
I precedenti recenti al Coppi sono piuttosto equilibrati, con successi da entrambe le parti e partite spesso combattute.
Le principali quote disponibili per il match Derthona-Sanremese
Sebbene non siano state riportate nel dettaglio le quote dei bookmakers nei contributi originali, l’analisi delle statistiche e delle tendenze offre utili spunti per comprendere l’approccio degli operatori a questa sfida. La forma positiva del Derthona e il momento complesso della Sanremese potrebbero influenzare le valutazioni dei principali mercati:
- Il successo dei padroni di casa viene considerato probabile in virtù delle ultime prestazioni e della solidità mostrata
- Il pareggio resta un’ipotesi da non sottovalutare, soprattutto per la tendenza della Sanremese ad impattare molte gare
- La vittoria degli ospiti, invece, appare meno probabile ma non impossibile, visti i precedenti favorevoli al Coppi nelle ultime stagioni
In assenza di quote numeriche ufficiali, è lecito attendersi un equilibrio nei mercati, con maggiore fiducia nei confronti dell’entusiasmo e della compattezza dei bianconeri.
Tendenze numeriche e curiosità: giovani protagonisti e milestone
Alcuni dati interessanti emergono dalle statistiche stagionali delle due squadre:
- Derthona ha una delle squadre più giovani del campionato e guida la classifica “giovani D valore” con punteggio 376 contro 226 dei secondi
- Scalzi ha raggiunto il traguardo delle 100 reti in carriera
- Sanremese è la squadra che ha pareggiato di più dopo la Lavagnese
- Presenza di diversi figli d’arte in campo, tra cui Del Piero e Djorkaeff
Le tendenze numeriche confermano la vocazione a schierare giovani talenti da parte del Derthona e la solidità difensiva della Sanremese, che spesso preferisce non rischiare troppo nei finali di partita.
Il match tra Derthona e Sanremese si annuncia quindi come una sfida dal grande interesse, con statistiche e numeri che testimoniano l’impegno delle due società nel valorizzare i giovani e nel cercare risultati importanti. La partita sarà un banco di prova per entrambe le formazioni in un momento cruciale della stagione di Serie D.