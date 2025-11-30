Derthona-Sanremese: Statistiche, Quote e Numeri dal Girone D

Derthona e Sanremese si preparano ad affrontarsi in un match particolarmente atteso del campionato di Serie D, in programma nel prossimo fine settimana. La partita, che si svolgerà allo storico Coppi di Tortona, mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma differenti. Per i bianconeri, questo appuntamento rappresenta l’occasione per consolidare il proprio percorso di crescita, mentre per la formazione ligure guidata da Fabio Fossati sarà fondamentale invertire una tendenza recente poco positiva.

Derthona e Sanremese: due realtà a confronto tra ambizioni e momenti diversi

La stagione in corso racconta due storie differenti per Derthona e Sanremese. I padroni di casa, dopo un avvio altalenante, stanno raccogliendo i frutti di un lavoro impostato durante l’estate con coraggio e pazienza. Il gruppo, giovane e rinnovato, ha beneficiato della fiducia della dirigenza e del lavoro del tecnico Buttu, riuscendo a trovare equilibrio e risultati. La squadra arriva da tre vittorie consecutive e domina la speciale classifica dei giovani “D valore”, grazie anche alla coppia d’attacco Buongiorno-Scalzi che, con 14 reti complessive, si è rivelata un vero e proprio punto di forza. L’arrivo in difesa di un giocatore esperto come Simone Benedetti, con un curriculum di quasi 300 presenze tra i professionisti, ha innalzato ulteriormente le aspettative.

Media età squadra : 21,8 anni, tra le più basse del girone

: 21,8 anni, tra le più basse del girone Scalzi ha recentemente raggiunto le 100 reti in carriera

ha recentemente raggiunto le 100 reti in carriera Importante presenza di giocatori locali, tra cui Daffonchio, Tocila, Perez, Taverna, Cizza e Turco

La Sanremese, invece, dopo un mercato estivo ambizioso e acquisti di rilievo – tra cui i figli d’arte Del Piero e Djorkaeff – si trova ad affrontare alcune difficoltà. I liguri sono reduci da soli 2 punti nelle ultime 3 gare, occupano la tredicesima posizione in classifica e hanno già operato diverse modifiche alla rosa, liberando quattro giocatori a ottobre. Nonostante ciò, la rosa dispone di elementi di grande esperienza, tra cui i difensori Bregliano e Garcia, e giovani promettenti come Tobias Del Piero.

Forma, precedenti e rendimento: i numeri delle due squadre

Analizzando le statistiche degli ultimi incontri, emergono alcune tendenze significative che aiutano a delineare il quadro della sfida:

Derthona è reduce da tre vittorie consecutive e ha trovato una buona solidità difensiva grazie all’inserimento di Benedetti

è reduce da tre vittorie consecutive e ha trovato una buona solidità difensiva grazie all’inserimento di La squadra si trova al comando della classifica “giovani D valore”, con un ampio margine sulle inseguitrici

Sanremese ha pareggiato 6 partite, secondo solo alla Lavagnese (7 pareggi), mostrando difficoltà a chiudere i match

ha pareggiato 6 partite, secondo solo alla (7 pareggi), mostrando difficoltà a chiudere i match I liguri hanno raccolto 2 punti nelle ultime 3 partite e si trovano a quota 12 punti in classifica

Ultimi 5 incontri diretti al Coppi Risultato 2020/21 1-1 2021/22 2-5 per Sanremese 2022/23 0-1 per Sanremese 2007/08 5-0 per Derthona 2023/24 1-0 per Derthona

I precedenti recenti al Coppi sono piuttosto equilibrati, con successi da entrambe le parti e partite spesso combattute.

Le principali quote disponibili per il match Derthona-Sanremese

Sebbene non siano state riportate nel dettaglio le quote dei bookmakers nei contributi originali, l’analisi delle statistiche e delle tendenze offre utili spunti per comprendere l’approccio degli operatori a questa sfida. La forma positiva del Derthona e il momento complesso della Sanremese potrebbero influenzare le valutazioni dei principali mercati:

Il successo dei padroni di casa viene considerato probabile in virtù delle ultime prestazioni e della solidità mostrata

Il pareggio resta un’ipotesi da non sottovalutare, soprattutto per la tendenza della Sanremese ad impattare molte gare

ad impattare molte gare La vittoria degli ospiti, invece, appare meno probabile ma non impossibile, visti i precedenti favorevoli al Coppi nelle ultime stagioni

In assenza di quote numeriche ufficiali, è lecito attendersi un equilibrio nei mercati, con maggiore fiducia nei confronti dell’entusiasmo e della compattezza dei bianconeri.

Tendenze numeriche e curiosità: giovani protagonisti e milestone

Alcuni dati interessanti emergono dalle statistiche stagionali delle due squadre:

Derthona ha una delle squadre più giovani del campionato e guida la classifica “giovani D valore” con punteggio 376 contro 226 dei secondi

ha una delle squadre più giovani del campionato e guida la classifica “giovani D valore” con punteggio 376 contro 226 dei secondi Scalzi ha raggiunto il traguardo delle 100 reti in carriera

ha raggiunto il traguardo delle 100 reti in carriera Sanremese è la squadra che ha pareggiato di più dopo la Lavagnese

è la squadra che ha pareggiato di più dopo la Presenza di diversi figli d’arte in campo, tra cui Del Piero e Djorkaeff

Le tendenze numeriche confermano la vocazione a schierare giovani talenti da parte del Derthona e la solidità difensiva della Sanremese, che spesso preferisce non rischiare troppo nei finali di partita.

Il match tra Derthona e Sanremese si annuncia quindi come una sfida dal grande interesse, con statistiche e numeri che testimoniano l’impegno delle due società nel valorizzare i giovani e nel cercare risultati importanti. La partita sarà un banco di prova per entrambe le formazioni in un momento cruciale della stagione di Serie D.