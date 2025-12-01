Denise Pipitone, la notizia sulla giornalista di “Quarto Grado” arrivata dal tribunale – Il caso Denise Pipitone continua a rappresentare uno degli episodi più dolorosi della cronaca italiana. Nonostante siano trascorsi oltre vent’anni dalla scomparsa della bambina avvenuta il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, ogni sviluppo giudiziario riporta l’attenzione su una vicenda ancora irrisolta. Nel corso degli anni, le indagini e le piste investigative si sono susseguite senza portare a una verità definitiva, mantenendo alta l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni.

Denise Pipitone, la notizia sulla giornalista di “Quarto Grado” arrivata dal tribunale

Nel contesto delle numerose riaperture delle indagini, si è recentemente concluso davanti al Tribunale di Marsala un procedimento che ha visto come protagonista la giornalista Ilaria Mura, inviata della trasmissione televisiva “Quarto Grado”. L’accusa riguardava il presunto favoreggiamento personale in relazione a una delle fasi più delicate delle indagini riaperte nel 2021. La Procura aveva richiesto una condanna a un anno di reclusione, sostenendo che la reporter avrebbe potuto interferire con il lavoro degli inquirenti.

Cosa è emerso nelle ultime ore

Secondo la ricostruzione accusatoria, la giornalista avrebbe informato Gaspare Ghaleb, all’epoca ex fidanzato di Jessica Pulizzi e già assolto dall’accusa di concorso nel sequestro, della presenza di microspie nella sua automobile. Questo episodio sarebbe avvenuto il 18 giugno 2021 e, se confermato, avrebbe potuto compromettere l’attività investigativa in corso.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva