Cremonese, festa a San Siro: le parole di Nicola e l’orgoglio di Bonazzoli

La Cremonese ha sbancato San Siro battendo il Milan e regalando una serata storica ai propri tifosi. Al termine del match, il tecnico Davide Nicola ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Dazn:
«Venire a San Siro e riuscire a portare via punti non è mai facile. Pur con grande rispetto dell’avversario puntavamo a fare la nostra prestazione. Avere lo spirito di squadra, avere un’organizzazione definita, vedere marcature dinamiche eseguite bene e lavorare da squadra era la partita che dovevamo e volevamo fare. Sappiamo che la strada è lunga, ma portare punti così da un campo del genere ti dà ancora più energia».
“Vittoria che ci dà entusiasmo, si è vista la giusta mentalità” ❤️— U.S. Cremonese (@USCremonese) August 23, 2025
🎙Le parole di mister Nicola dopo la vittoria grigiorossa a San Siro 👉 https://t.co/PFsH9Hxo51#TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #Cremonese #Cremona #SerieAEnilive #MilCre #MilanCremonese pic.twitter.com/fcSSJZNLbA
Il tecnico ha poi aggiunto:
«Grande rispetto della qualità del Milan. Sapevamo che in fase difensiva non dovevamo schiacciarci troppo. Siamo stati bravi a tenere le distanze. Andiamo avanti lavorando seriamente, sapendo che non bisogna dire tante cose inutili. Il nostro campionato ce lo dobbiamo costruire. Fare punti così fa piacere. Sono contento per i nostri tifosi, quando riesci a regalargli una vittoria del genere tutto acquista più senso».
Bonazzoli: “Un sogno segnare così a San Siro”
Protagonista assoluto della serata, Federico Bonazzoli, autore del gol partita in semirivesciata spettacolare, ha raccontato la sua emozione:
«Siamo partiti con il piede giusto, siamo un gruppo di ragazzi che si sta formando. Sappiamo che il nostro campionato sarà di sofferenza e che non dobbiamo mollare mai. Dobbiamo avere questo atteggiamento».
Sul gol che ha deciso la sfida, l’attaccante ha aggiunto:
«Sono contento, questo stadio mi porta tanti ricordi quando giocavo all’Inter. Penso che neanche nei sogni più belli si poteva sperare di fare un gol in rovesciata a San Siro».
Leggi anche:
- Milan, la cura Allegri non si vede: servono rinforzi e idee chiare
- È già grande Napoli: De Bruyne in cattedra, annichilito il Sassuolo
- Roma-Bologna 1-0, buona la prima per Gasperini: decide Wesley all’esordio