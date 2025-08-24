Cremonese, festa a San Siro: le parole di Nicola e l’orgoglio di Bonazzoli

La Cremonese ha sbancato San Siro battendo il Milan e regalando una serata storica ai propri tifosi. Al termine del match, il tecnico Davide Nicola ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Dazn:

«Venire a San Siro e riuscire a portare via punti non è mai facile. Pur con grande rispetto dell’avversario puntavamo a fare la nostra prestazione. Avere lo spirito di squadra, avere un’organizzazione definita, vedere marcature dinamiche eseguite bene e lavorare da squadra era la partita che dovevamo e volevamo fare. Sappiamo che la strada è lunga, ma portare punti così da un campo del genere ti dà ancora più energia».

Il tecnico ha poi aggiunto:

«Grande rispetto della qualità del Milan. Sapevamo che in fase difensiva non dovevamo schiacciarci troppo. Siamo stati bravi a tenere le distanze. Andiamo avanti lavorando seriamente, sapendo che non bisogna dire tante cose inutili. Il nostro campionato ce lo dobbiamo costruire. Fare punti così fa piacere. Sono contento per i nostri tifosi, quando riesci a regalargli una vittoria del genere tutto acquista più senso».

MILAN, ITALY – AUGUST 23: Federico Bonazzoli of US Cremonese try to stop the ball during the Serie A match between AC Milan and US Cremonese at Giuseppe Meazza Stadium on August 23, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Bonazzoli: “Un sogno segnare così a San Siro”

Protagonista assoluto della serata, Federico Bonazzoli, autore del gol partita in semirivesciata spettacolare, ha raccontato la sua emozione:

«Siamo partiti con il piede giusto, siamo un gruppo di ragazzi che si sta formando. Sappiamo che il nostro campionato sarà di sofferenza e che non dobbiamo mollare mai. Dobbiamo avere questo atteggiamento».

Sul gol che ha deciso la sfida, l’attaccante ha aggiunto:

«Sono contento, questo stadio mi porta tanti ricordi quando giocavo all’Inter. Penso che neanche nei sogni più belli si poteva sperare di fare un gol in rovesciata a San Siro».

Leggi anche: