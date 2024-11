Cosa succede se le piogge di Valencia arrivano in Italia: parla l’esperto. L’Europa intera ha assistito con grande apprensione e incredulità alla grave crisi climatica che ha colpito la Spagna nella notte tra il 29 e 30 ottobre causando più di 220 morti finora. Le impressionanti immagini dell’alluvione a Valencia, con fiumi d’acqua incanalati nelle strade cittadine e migliaia di automobili trascinate, hanno fatto il giro del web richiamando una addolorata partecipazione e vicinanza durante questo momento drammatico. La domanda che ora ogni paese si sta facendo riguarda la propria capacità e preparazione di affrontare un simile disastro, se mai dovesse accadere.(Continua a leggere dopo la foto…)



Alluvione a Valencia, un disastro dalle molteplici cause

Diversi fattori hanno probabilmente contribuito al disastro: dal ritardo delle autorità di Valencia nell’avvisare la popolazione, all’intensa urbanizzazione dell’area, fino al percorso del fiume Turia, deviato negli anni ’50 per proteggere la città di Valencia da future inondazioni dopo la devastante piena del 1956. Tuttavia, il fattore più determinante sembrerebbe quello legato al quantitativo anomalo di pioggia caduto dal cielo.

L’alluvione a Valencia, si è sviluppato in pochi minuti per le intense piogge cadute sulla zona in un tempo circoscritto. In alcune delle zone più colpite, si è riversata in otto ore la quantità di pioggia che normalmente cade in un anno, pari a 491 litri per metro quadrato. La stazione meteorologica di Turís ha registrato un totale di 641 millimetri: in poco più di tre ore è caduta una quantità d’acqua equivalente alla media annuale di 475 millimetri. L’enorme quantità d’acqua che non è riuscita a drenare ha travolto con la sua forza la città cogliendo di sorpresa le persone che non avevano ancora trovato riparo e non lasciando loro scampo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Disastro in Spagna, l’Italia si mette in discussione

Mentre la Spagna fa la conta dei morti e spiega le sue forze per far fronte agli importanti danni causati dall’alluvione a Valencia, in Italia ci si mette in allerta. Forse anche per la vicinanza culturale e geografica alla penisola iberica, il nostro Paese non può che porsi degli interrogativi dopo il disastro che l’ha colpita. L’Italia sarebbe in grado di resistere e gestire un’eventualità del genere? Sebbene il grandissimo quantitativo di piogge caduto in Spagna sia un’eventualità molto rara, gli effetti potrebbero essere disastrosi ed è bene esserne consapevoli. Gli esperti hanno provato a dare una risposta a questo quesito.

