“Cosa ha fatto prima di andarsene”. De Rensis clamoroso da Giletti: il gesto in diretta

Durante l'ultima puntata del talk show condotto da Massimo Giletti, l'avvocato Antonio De Rensis, noto per la difesa di Alberto Stasi, ha vissuto un momento di particolare tensione in studio. Invitato come ospite per discutere il caso Garlasco, De Rensis si è trovato al centro di un vivace scambio di opinioni con la giornalista Ilenia Petracalvina. Il confronto è diventato particolarmente teso quando si è affrontato il tema dei presunti 60mila euro che sarebbero stati versati dalla famiglia Sempio, somma al centro di ricostruzioni ancora da chiarire.

Visibilmente contrariato dall’insistenza sulle domande, De Rensis ha replicato con fermezza, sottolineando la propria posizione in modo inequivocabile. “Lei che ha una grande propensione all’interruzione sistematica non potrà mai, mai, mai farmi dire in una trasmissione televisiva ciò che io non ho detto! Ciò che io ho detto è molto chiaro, è registrato ed è il contrario di quello che dice lei”. Questa affermazione, pronunciata con tono deciso, ha segnato uno dei momenti più intensi della serata.

De Rensis lascia lo studio: il gesto finale sorprende tutti

La discussione è poi proseguita sul coinvolgimento di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, e sul collegamento con Fabrizio Corona, figura centrale nelle recenti polemiche mediatiche relative al delitto di Garlasco. In questo contesto, De Rensis ha comunicato la propria intenzione di abbandonare lo studio: “Devo andare via perché ho esaurito il mio ruolo, e che mi congedi, vi lascio alla vostra conversazione”, ha dichiarato con tono pacato ma definitivo.

Un saluto inaspettato: il baciamano in diretta televisiva

Prima di uscire, l’avvocato ha compiuto un gesto che ha sorpreso presenti e spettatori: si è avvicinato a Ilenia Petracalvina e le ha stretto la mano accompagnando il gesto con un baciamano, segno di rispetto e cortesia. Il conduttore Massimo Giletti ha commentato con un sorriso: “Un gentiluomo”.

Questo contrasto tra la tensione del dibattito e l’eleganza del commiato ha reso la scena particolarmente significativa, sottolineando l’attitudine di De Rensis a mantenere un comportamento corretto anche nei contesti televisivi più difficili.

