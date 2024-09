Coppa Italia Torino-Empoli 1-2, toscani agli ottavi di finale. L’Empoli prosegue il suo momento positivo battendo 2-1 il Torino in trasferta nei sedicesimi di Coppa Italia, avanzando agli ottavi dove affronterà la Fiorentina. La squadra di D’Aversa passa in vantaggio al 30′ con un colpo di testa di Ekong, ma viene raggiunta al 74′ dal gol di Adams per i granata. Il Torino manca diverse occasioni, inclusa una con Zapata, prima che Haas segni al 90′ il gol decisivo per i toscani. Nonostante il turnover da entrambe le parti, l’Empoli elimina così il Torino e continua la sua corsa in Coppa.