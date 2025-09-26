Coppa Italia, il Torino regola il Pisa e va agli ottavi per una sfida da brividi

Il Torino si lascia alle spalle la sconfitta con l’Atalanta e riparte in Coppa Italia battendo il Pisa per 1-0 al “Grande Torino”. A decidere il match è stato Cesare Casadei con un colpo di testa al 9’ su angolo di Ngonge, regalando ai granata la qualificazione agli ottavi dove affronteranno la Roma a dicembre.

Il Pisa, schierato con molti rincalzi, ha offerto una prova ordinata ma ha sofferto l’avvio aggressivo dei padroni di casa. Nella ripresa la partita si è incattivita con l’espulsione di Cuadrado per proteste e tre reti annullate: una a Ismajli, una ad Albiol e una a Lorran.

Nonostante il dominio iniziale, il Toro ha rischiato nel finale. Al 95’, infatti, Tramoni ha avuto la palla del pari, ma il suo tiro dalla sinistra è stato deviato in angolo da un intervento decisivo di Paleari. Da segnalare l’esordio stagionale di Buffon jr, entrato nel secondo tempo con la maglia del Pisa, e la continua spinta di Pedersen e Nkounkou sulle fasce.

Nel complesso una gara combattuta, segnata da tanto turnover ma anche da diversi spunti tattici: il Torino ha si è mostrato compatto in difesa e capace di gestire i momenti caldi, mentre il Pisa ha dimostrato di potersela giocare fino all’ultimo, nonostante l’inferiorità numerica.

Con questo successo, i granata possono guardare con fiducia ai prossimi impegni, dopo un inizio di campionato complesso e segnato da alti e bassi sui quali Baroni dovrà continuare a lavorare.

