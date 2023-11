Il Bayern Monaco ha subito una delle batoste più vergognose della sua storia, venendo eliminato dalla Coppa di Germania dal Saarbrucken, formazione che gioca nella terza divisione tedesca. I bavaresi, campioni in carica della Bundesliga e della Champions League, hanno perso per 2-1 ai sedicesimi di finale, dopo aver sprecato il vantaggio iniziale e aver subito il gol decisivo al 96’ minuto.

Il Bayern Monaco, allenato da Thomas Tuchel, era partito forte e aveva sbloccato il risultato al 16’ con Thomas Muller, che ha approfittato di un assist di Leroy Sane. Il Saarbrucken, però, non si è dato per vinto e ha pareggiato al 46’ con un colpo di testa di Sontheimer, che ha beffato Manuel Neuer nei minuti finali della prima frazione. Nel secondo tempo, il Bayern ha cercato di reagire e ha avuto diverse occasioni per segnare, ma si è trovato di fronte a un portiere in forma smagliante, Timo Horn.

Il miracolo Saarbrucken

Quando sembrava che la partita si sarebbe decisa ai calci di rigore, il Saarbrucken ha compiuto il miracolo al 96’, con un tiro da fuori area di Marcel Gaus, che ha battuto ancora Neuer e ha scatenato l’esultanza dei suoi compagni e dei tifosi presenti allo stadio. Il Bayern Monaco ha così subito una clamorosa eliminazione dalla DFB Pokal, la coppa nazionale che aveva vinto per l’ultima volta nel 2019. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Saarbrucken festeggia la clamorosa eliminazione dalla Coppa di Germania del Bayern Monaco

Le scuse del Bayern ai tifosi

Per Tuchel si tratta di un duro colpo, che mette in discussione il suo lavoro sulla panchina dei bavaresi. Il tecnico tedesco era già sotto pressione per i risultati altalenanti in campionato e in Europa, dove il Bayern è secondo nel suo girone dietro al Manchester City. Inoltre, Tuchel deve fare i conti con una serie di infortuni che hanno colpito alcuni dei suoi giocatori chiave, come De Ligt e Goretzka.

Il capitano Muller ha chiesto scusa ai tifosi per la figuraccia e ha promesso una pronta reazione da parte della squadra. Il Bayern Monaco dovrà rialzare la testa già sabato prossimo, quando affronterà il Borussia Dortmund nel classico della Bundesliga. Una sfida che potrebbe essere decisiva per il destino di Tuchel e per le ambizioni dei bavaresi.