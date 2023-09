Coppa Davis, Italia-Cile 3-0: Sonego trascina

L’Italia ha battuto il Cile per 3-0 nella seconda giornata del Gruppo B della Coppa Davis, tenendo vive le speranze di qualificazione alle Finals di Malaga. Gli azzurri, sconfitti all’esordio dal Canada, hanno rimontato in tutti e tre i match contro i sudamericani, mostrando carattere e determinazione.

Bene Arnaldi nel primo singolare

Nel primo singolare, Matteo Arnaldi ha superato Cristian Garin con il punteggio di 6-7(5), 6-4, 6-4, dopo aver annullato un break di svantaggio nel terzo set. Il 21enne romano, numero 61 del mondo, ha esordito in Coppa Davis con una prestazione di alto livello, sfruttando la sua potenza e la sua varietà di colpi.

Sonego mattatore

Nel secondo singolare, Lorenzo Sonego ha confermato il suo dominio su Nicolas Jarry, vincendo per 4-6, 6-3, 6-4. Il torinese, numero 39 del mondo, ha ribaltato il risultato dopo aver perso il primo set, grazie alla sua solidità da fondo e alla sua efficacia al servizio. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lorenzo Sonego esulta dopo aver vinto la seconda gara del match Italia-Cile di Coppa Davis

Vittoria nel doppio

Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno completato la rimonta azzurra, battendo Tomas Barrios Vera e Alejandro Tabilo per 3-6, 7-5, 6-4. La coppia italiana ha recuperato un set e un break di svantaggio, mostrando esperienza e affiatamento.

L’Italia si giocherà il pass per Malaga domani contro la Svezia, ultima del girone. Per qualificarsi ai quarti di finale, gli azzurri dovranno vincere per 3-0 o per 2-1 con un buon saldo set e game. Inoltre dovranno sperare in una vittoria del Canada sul Cile o un pareggio tra le due squadre.