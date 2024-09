Coppa Davis Italia-Belgio 2-1. Dopo l’irrilevante sconfitta contro il Brasile, Bolelli e Vavassori hanno brillato questa volta vincendo per 2-0 in un’ora e ventisei minuti contro Gille e Vliegen, portando l’Italia a un finale di 2-1 contro il Belgio. Nel primo set, il gioco è stato caratterizzato da un ritmo estremamente elevato e un livello di gioco incredibile, senza possibilità per nessuna delle due squadre di ottenere un break, con entrambi i servizi mantenuti fino al massimo a 15.

L’ITALIA VINCEEEEEEEEEE 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹



Bolelli e Vavassori portano a casa il punto decisivo



L’Italia si mette al comando del Gruppo A con due vittorie



Non c’è ancora l’aritmetica qualificazione a Malaga, ma facciamo un bel passo avanti



Bravo Andrea per la prima vittoria in Davis

Il set è arrivato quindi al tie-break, dove gli italiani hanno realizzato un piccolo capolavoro: in una situazione di equilibrio totale, sono riusciti a conquistare due mini-break e a vincere il primo parziale. Nel secondo set, Bolelli e Vavassori hanno sfiorato un break, portando il quinto game ai vantaggi sul 2-2. Nonostante la resistenza dei belgi, gli azzurri hanno intensificato il gioco sul 5-5: Gille e Vliegen hanno annullato due palle break, ma non hanno potuto fare nulla sulla terza. Simone e Andrea hanno chiuso il set nel game successivo con un punteggio di 7-5, confermando il 2-0 nell’incontro e il 2-1 nell’intera sfida per l’Italia. È quindi il secondo successo dell’Italia nel Gruppo A della Coppa Davis, posizionando gli azzurri al primo posto davanti a Belgio, Olanda e Brasile, quest’ultimo ancora senza vittorie.