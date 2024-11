Coppa Davis Italia-Argentina 0-1, Musetti parte col piede sbagliato e cede a Cerundolo in 2 set: 4-6, 1-6. Inizio difficile per Lorenzo Musetti, che nel primo set spreca tre palle break e fatica con il servizio, permettendo a Francisco Cerundolo di restare in partita e ottenere un break nel settimo game.

Il quarto di finale tra Italia e Argentina inizia male: sconfitta di Lorenzo Musetti contro il n° 30 del mondo Francisco Cerundolo 🇮🇹🇦🇷#EurosportTennis #DavisCup #Musettihttps://t.co/ukOVrzCcr7 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 21, 2024

Musetti riesce a rispondere con un controbreak, ma commette errori che permettono all’argentino di strappare nuovamente il servizio e chiudere il set 6-4. Nel secondo set, Cerundolo parte forte, brekkando Musetti subito e poi nuovamente nel quinto game, vincendo il parziale 6-1 e aggiudicandosi l’incontro.

Gli errori di Musetti complicano la strada dell’Italia nel quarto di finale di Coppa Davis contro l’Argentina, obbligando Jannik Sinner a battere Sebastian Baez per portare la sfida al doppio decisivo. Al momento, la formazione ufficiale vede Bolelli e Vavassori opposti alla coppia argentina Molteni/Gonzalez, che vanta un vantaggio di 2-1 negli scontri diretti, tutti disputati nel 2024.

Leggi anche: